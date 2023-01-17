Січень, 17 в 20:27

З початком повномасштабної війни в Україні був введений воєнний стан та розпочата загальна мобілізація. Відповідно, почали діяти певні заборони щодо виїзду осіб призовного віку за кордон.

Водночас законодавством було визначено категорії осіб, які могли перетинати кордон навіть під час дії воєнного стану.

Сьогодні серед категорій осіб, які можуть виїжджати – водії, які перевозять гуманітарну допомогу і важливий медичний вантаж. Перетин кордону став можливим завдяки спеціальній системі Шлях.

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Що таке система Шлях, як вона працює, як подати заявку та яка відповідальність загрожує волонтерам за неповернення в Україну, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Система Шлях: що це та як працює

17 березня 2022 року в Україні запрацювала система Шлях, яка відкрила водіям гуманітарних вантажів двері за кордон.

Ця система була створена ще у 2021 році, з метою усунення корупційних ризиків у сфері видачі дозволів та ліцензій на міжнародні вантажні перевезення. Проте свою роботу розпочала саме під час повномасштабної війни.

– Водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, зможуть здійснювати перетин державного кордону. Такий дозвіл здійснюється за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі Шлях, адміністратором якої є Укртрансбезпека, та за рішенням Мінінфраструктури або обласних, Київської міської військових адміністрацій, – зазначає адвокат, юрист Ario Law Firm Антон Діденко.

Тобто скористатися таким способом перетину можуть не всі українські водії. Подати заявку та отримати дозвіл на виїзд мають право лише:

водії, що перевозять вантаж для потреб ЗСУ чи інших військових формувань відповідно до законів України;

водії, які перевозять медичні вантажі;

водії, що перевозять вантажі гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення. Щоби Шлях дійсно надав водію дозвіл на виїзд, обовʼязково потрібне підтвердження від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів;

військових адміністрацій;

медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги. Як виїхати за кордон по системі Шлях

Для цього потрібно подати відповідну заявку до Міністерства інфраструктури або до обласних військових адміністрацій.

Щоб отримати дозвіл, достатньо звернутися з листом до відповідної обласної військової адміністрації. Лист потрібно надіслати на електронну адресу.

Після опрацювання вашої заявки відповідна обласна державна адміністрація приймає рішення про ваш виїзд за кордон. Якщо вам дозволили покидати межі України для перевезення гуманітарного вантажу, то ваші відомості вносять до інформаційної системи Шлях. Також надсилається лист до Державної прикордонної служби України на погодження виїзду. І вже Держприкордонслужба приймає остаточне рішення щодо пропуску водія за кордон. Це відбувається на підставі витягу з розпорядження обласної військової адміністрації про надання дозволу на виїзд (у паперовому або електронному вигляді) та наявності відповідних відомостей у системі Шлях.

До речі, до Держприкордонслужби можуть звернутися:

військові та правоохоронні органи;

військові адміністрації;

медичні заклади;

відправники чи отримувачі гуманітарної допомоги (за поданням районної військової адміністрації).