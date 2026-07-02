Під час дії воєнного стану чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років) не можуть перетинати кордон. Ці обмеження поширюються майже на всіх чоловіків. Утім, правило має свої винятки.

Чи можуть чоловіки з інвалідністю перетинати кордон у 2026 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Перетин кордону для осіб з інвалідністю 2026

Під час дії воєнного стану виїзд за кордон чоловіків призовного віку обмежений. Виїжджати за межі країни може тільки певна категорія чоловіків.

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Адвокатка, юристка Ario Law Firm Надія Грищенко зазначає, що згідно з пунктом 21 Правил перетинання державного кордону громадянами України, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право особи з інвалідністю.

Чоловіки, які мають інвалідність І, ІІ, ІІІ групи, можуть вільно перетинати кордон, але свою інвалідність їм потрібно підтвердити відповідними документами.

Тобто на кордоні вимагатимуть документи, які підтверджують інвалідність та документи, що підтверджують зняття з військового обліку. Це може бути довідка з ТЦК, відмітка у військовому квитку тощо. Проте навіть наявність відповідних документів не дає чоловікам з інвалідністю 100%-ві шанси на виїзд за кордон.

– Рішення про те, чи дозволять чоловіку з інвалідністю перетнути кордон, приймають у пункті пропуску прикордонники, які повинні вивчити всі документи особи та з’ясувати усі обставини. Тому прикордонники можуть не пропустити чоловіка за певних причин, навіть якщо він має усі документи, – каже експерт.

Також чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу:

уповноваженого представника державної прикордонної служби України у прикордонній смузі;

уповноваженого представника державної прикордонної служби України в контрольованому прикордонному районі;

на пунктах пропуску через державний кордон України.

Які документи знадобляться для перетину кордону 2026

Надія Грищенко зазначає, що це мають бути документи, які підтверджують певну групу інвалідності чоловіка:

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

– Додатково зауважу, що довідку МСЕК як підставу для підтвердження інвалідності для виїзду інваліда скасували. Тому необхідно оформити саме ті документи, які передбачені вищезазначеним пунктом, – зазначає Грищенко.

Раніше в цьому переліку документів також була довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації №157-1/о). Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1212, якою вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Відповідно до цих змін, довідка №157-1/о не дає можливості перетинати кордон.

Також не варто забувати про документи, які б підтвердили зняття чоловіка з військового обліку.

Вимоги Державної прикордонної служби

Ми зателефонували на гарячу лінію Державної прикордонної служби та дізналися, за яких умов можуть випустити особу з інвалідністю або відмовити у перетині кордону.

Наразі, окрім пенсійного посвідчення, документів, що підтверджують інвалідність, обов’язковою є наявність військового квитка з оновленими даними або позначкою про виключення з військового обліку на підставі ВЛК.

Тобто особа повинна пройти лікарську комісію згідно з наказом Міноборони №402. Саме в цьому наказі є стаття, яка регламентує виключення людини з військового обліку на підставі стану здоров’я. Якщо особа не оновила дані або у військовому квитку не зазначено, що особа виключена з військового обліку, в такому випадку людину можуть не випустити за кордон.

Адвокати радять не обмежуватися лише документами, які підтверджують інвалідність. Перед поїздкою за кордон варто також перевірити, чи правильно відображаються дані у військовому обліку.

Зокрема, якщо підставою для виїзду є непридатність до військової служби, у військово-облікових документах та в реєстрі Оберіг має бути зазначено, що особу визнано непридатною до військової служби та виключено з військового обліку.

Під час прикордонного контролю посадові особи ДПСУ перевіряють інформацію не лише за поданими документами, а й через електронні державні реєстри.

Перетин державного кордону може бути заборонений з низки причин. Серед найбільш поширених – наявність судових рішень, що обмежують виїзд за кордон, несплата штрафів або аліментів.

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