Січень, 21 в 20:31

В Україні продовжують діяти графіки відключення світла у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Харкові, Миколаєві та інших містах, поки тривають ремонтні роботи після пошкодження енергооб’єктів внаслідок атак.

Зокрема, розклад обмеження постачання електрики вже оприлюднили обленерго Київської, Харківської, Одеської, Львівської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Хмельницької, Тернопільської, Сумської, Чернівецької, Миколаївської та інших областей.

Де та коли не буде світла 22 січня 2023 року – детальна інформація та графіки відключення електрики далі у матеріалі Фактів ICTV.

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Київ і Київська область – графік відключення світла

У Києві діють три черги споживачів, яким гарантовано вимикають світло двічі або тричі на добу не більш ніж на чотири години поспіль, за винятком аварійних ситуацій.

Графік відключення електрики складається з трьох позначень: гарантовано наявність світла, ймовірні обмеження, або ж його повна відсутність.

Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Одеська область

Щоб ознайомитися з графіками в Одеській області, треба перейти за посиланням та ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.

Графіки складаються з трьох категорій: наявність світла, ймовірні відключенні та обмеження електропостачання.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім год). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Вінницька область

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням. Світло вимикатимуть у двох черг одночасно, основної та додаткової, що позначена у графіку у дужках.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області створили чотири черги, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Для перегляду адрес, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Відключення світла – Тернопільська область

У Тернопільській області графік відключення світла діятиме з 16 до 22 січня включно між трьома групами споживачів.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Інші області – графік відключення світла

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Миколаївобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.