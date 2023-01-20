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Факти / Україна

Був невдоволений відключеннями світла: киянин, який двічі “мінував” ОПУ, піде під суд

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Офіс президента
Фото: УНІАН

У Києві судитимуть місцевого мешканця, який двічі повідомляв про фейкове “мінування” будівлі Офісу президента України.

Про це поінформували в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 28 листопада минулого року чоловік двічі зателефонував на спецлінію 102 та повідомив про начебто замінування будівлі Офісу президента в центрі столиці.

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Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його. Пояснюючи свої дії, 51-річний киянин заявив, що “мінував” ОПУ через незадоволення “занадто частим вимиканням світла” в його квартирі.

Киянин, який мінував ОПУ, піде під суд
Киянин, який мінував ОПУ, піде під суд
Киянин, який мінував ОПУ, піде під суд
Киянин, який мінував ОПУ, піде під суд
Киянин, який мінував ОПУ, піде під суд
Киянин, який мінував ОПУ, піде під суд
Був невдоволений відключеннями світла: киянин, який двічі “мінував” ОПУ, піде під суд / 3 фотографии

Під час обшуку в квартирі “мінера” був виявлений мобільний телефон, з якого чоловік телефонував на спецлінію 102.

Крім того, правоохоронці знайшли комуністичну символіку та георгіївські стрічки. Чоловік стверджував, що ця атрибутика належить його літній матері.

Наразі киянин перебуває під вартою. Йому висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху в урядовій будівлі).

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

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Фото: Офіс генпрокурора

Джерело: Офіс генпрокурора
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