У 2022 році Дизельний завод Аurum Group побудував 49 напіввагонів та виконав 700 ремонтів

Січень, 26 в 10:45

У 2022 році підприємство Дизельний завод збільшило обсяги виробництва у 2,5 раза. Про це повідомив генеральний директор Аурум Груп Андрій Жарій.

– Завдяки замовленням, які ми отримали наприкінці 2021 року, завод зміг покращити показники з виробництва напіввагонів у воєнному 2022 році. Якщо у 2021 році ми реалізували 19 одиниць, то у 2022 році – 49 одиниць, а також виконали 700 ремонтів, – зазначив Жарій.

Дизельний завод, що входить до п’ятірки виробників залізничних вантажних вагонів в Україні, сплачує податки та заробітну плату усім працівникам, включно з мобілізованими, а також продовжує активно допомагати військовим та місту.

– Ми підтримуємо бюджет держави та міста, сплачуючи податки у повному обсязі. Без затримок виплачуємо й заробітну плату усім працівникам та родинам мобілізованих. Попри загальний шок економіки підприємство не зупиняло роботу, ми одразу включилися в допомогу місцевим військовим. Купували паливні пелети, сирени для оповіщення населення, залізобетонні блоки та піддони для облаштування блокпостів, виділяли приміщення для тимчасового проживання людей тощо, – прокоментувала власниця Групи Альона Лебедєва.

ТОВ Дизельний завод, що є частиною багатопрофільної промислово-інвестиційної Групи, розташовується в Дніпропетровській області та є одним із небагатьох підприємств України, що забезпечує повний цикл ремонту рухомого складу.

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На потужностях заводів Аурум Груп мають можливість проходити ремонт до 2000 напіввагонів щорічно.