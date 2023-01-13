Як змінились ціни на пальне в Україні за 2022 рік – Держстат

Січень, 13 в 13:35

Державна служба статистики України зафіксувала зростання цін на пальне у 2022 році. Найбільше подорожчало дизельне паливо.

За даними відомства, у грудні, порівняно з груднем 2021 року, бензин А-92 подорожчав на 68,6% до 50 гривень за літр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривень за літр. Дизельне паливо зросло у ціні на 85,7% до 55 гривень за літр.

Водночас автогаз подорожчав на 52,3% до 29,1 гривень за літр.

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Нагадаємо, що 2022 рік став рекордним по зростанню цін на все. Так, середні ціни на продукти харчування у грудні 2022 року, порівняно з груднем минулого року, зросли на 26,6%. Факти ICTV писали, яким буде 2023-й для економіки України.