В Україні зараз відновлюють електромережі та енергогенерувальні об’єкти після атак, тому по різних містах і селах досі доводиться обмежувати електропостачання для ремонту та налагодження роботи.

Зокрема, після ракетного обстрілу 26 січня на всій території Одеської області продовжують діяти екстрені відключення світла. В інших областях трохи краща ситуація, проте, наприклад, у Київській та Дніпропетровській області діють узгоджені ліміти.

Актуальні графіки відключення світла, де та коли обленерго обмежуватимуть постачання електрики – детальна інформація далі у матеріалі Фактів ICTV.

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Київ – графік відключення світла

У Києві діють нові обмеження споживання електроенергії на 3 лютого. Зокрема, вдень – до 1080 МВт, а вночі – до 692 МВт, повідомляє Укренерго.

Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області електропостачання відновлено після останніх атак, але в регіоні дають погодинні графіки відключення світла.

– Дніпропетровщина: вдень 1328 МВт/вночі 1262 МВт, – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Актуальний графік, коли та де відключатимуть світло в області, можна переглянути за точною адресою на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Вінницька область

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням. Світло вимикатимуть у двох черг одночасно, основної та додаткової, що позначена у графіку в дужках.

Також діє графік вимкнень світла на лютий 2023 року для періоду низьких температур нижче -10 (по 1,5 години).

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області створили шість черг, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільській області графік відключення світла діятиме з 30 січня до 5 лютого включно між трьома групами споживачів.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Інші області – графік відключення світла

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Прикарпаттяобленерго, Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Миколаївобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.