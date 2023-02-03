“Три чи чотири дні бомбили ракетами з літаків. А далі зайшли окупанти. І за два тижні почалася зачистка. В кожний дім приходили вже з готовими списками. Постійні обшуки, людей забирали за будь яке криве слово, безперервно переглядали телефон та оглядали машини.

Без документів ходити не можна. На початку війни цивільні авто просто розстрілювали. Польові та ґрунтові дороги були заміновані. На мінах підірвалися машини, люди боялися зробити зайвий крок. Не вистачало продуктів, а ліків та медичної допомоги взагалі не було – люди помирали від хронічних хвороб“.

Це історія 26-річної Євгенії. Вона з Херсонщини. В окупації дівчина прожила три місяці. Їй вдалось виїхати на підконтрольну Україні територію.

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Ніхто про вас не забув! Навчіться рятувати себе самі! – два головних правила, які допоможуть вам вижити на тимчасово окупованій території, радять експерти з цивільного захисту.

Ніхто про вас не забув! Як українцям вижити на тимчасово окупованих територіях / 8 фотографий

1. Тривожна валіза – завжди і всюди!

– Якщо на мирній території ми тривожний рюкзак не завжди носимо з собою, то там він повинен обов’язково бути, – пояснює Роберт Фабрика, фахівець з питань цивільного захисту Івано-Франківського національного медуніверситету.

Документи. Особисті документи, документи на майно, квартиру тощо. Виходити без документів з дому не можна.

Вода. Запас води має бути щонайменше до 30 л. Воду для пиття обов’язково кип’ятити.

– Неякісна вода – розлади шлунку – пронос – зневоднення – смерть. Без реанімаційних лікарських заходів врятувати людину неможливо, – застерігає експерт.

Продукти харчування. Мати запас елементарних продуктів, ощадно їх споживати і завжди намагатися зберегти запас на два-три дні. І бодай раз на день намагатися їсти гарячу їжу.

Посуд для використання. Треба розуміти, що в будь-який момент можете залишитися без даху над головою.

Теплий та запасний одяг.

Елементарна індивідуальна аптечка. Найбільша проблема – це хронічні захворювання.

– Немає доступу до ліків, немає де купити – намагайтеся шукати контакти до волонтерських організацій.

Сховище. За 11 місяців війни кожен на прифронтовій території має облаштувати власне безпечне місце, бо прилетіти може будь-якої миті. В обладнаному підвалі багатоповерхівки можна жити, але переховуватися під час вибухів найкраще у землянці.

Ґрунт оптимально захищає від осколків, тому найпростіший ґрунтовий бар’єр може захистити краще, ніж підвал. Землянку треба викопати на відстані, яка перевищує висоту будинку. Бо коли він завалиться, може стати пасткою, тому краще тривожну валізу і все необхідне винести в окреме місце-землянку.

Пічка, буржуйка і навіть кілька цеглин врятують від холоду та голоду. З них можна скласти імітацію грубки, зігріти їжу і отримати тепло для обігріву.

2. Бути безликим

Носити непомітний темний одяг. В жодному випадку не одягати камуфляжу, пікселю чи того, що асоціювалося б із військовою формою.

Уникати контактів з окупантами – не входити у співпрацю.

Без зайвої потреби та в темну пору доби з дому взагалі не виходити.

Виживати легше разом, доглядати одне одного, забезпечувати харчами, отримувати інформацію – людям, які залишилися в окупації, треба об’єднуватися.

Шукати контакти волонтерів – навіть у найвіддаленіші місця та на тимчасово окуповані території волонтери все одно доїжджають. Є волонтерські організації, які опікуються певними напрямами, треба з ними підтримувати зв’язок.

3. Важливо зберігати спокій – за будь-яких обставин!

Навіть якщо ви без зв’язку, треба вірити, що територію окупували тимчасово. І її обов’язково повернуть українські захисники. Це головне правило, яке треба запам’ятати кожному, хто опинився на ТОТ.

– Натовпом можна і танк зупинити, ми це побачили. Тому колективний спротив завжди кращий, ніж індивідуальний, – пояснює Алла Пташник, начальник служби з питань цивільного захисту Івано-Франківського національного медуніверситету. – Ми боремося за кожного українця, бо зараз врятувати життя людей – це найголовніше.

Тому ті, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, повинні пам’ятати, якщо вони там залишилися з певних причин, що держава все робить для того, щоб вони там почували себе українцями.

Організувати треба не лише свій захист, а й спротив.

Спротив може бути пасивним, головне – врятувати життя.

4. Не брати в руки зброю!

Важливо не лише не брати зброю, бо тебе автоматично сприймають як небезпеку і ніхто в перші хвилини не визначатиме, на чиєму ти боці.

Не можна торкатися незнайомих предметів, коробок, іграшок, тіл – це можуть бути пастки, які коштуватимуть життя. Чим ближче до місця активних бойових дій, тим більше зброї. І її цивільним людям треба остерігатися.

Вибуховий заряд, уламки ракети чи будь-яке залізяччя, що впало і не розірвався, треба обходити стороною. Воно може детонувати будь-якої миті. Найнебезпечніші міни, які мають елемент затримки.

– Ви вже давно саджаєте картоплю, а воно ще чекає тиждень, другий, третій. І здається, все тут чисто, нічого не відбувається, але там є спеціальний механізм. І треба пам’ятати, якщо пишуть: “Увага, міни!”, то ні в якому разі не випробовувати! – застерігає Роберт Фабрика.

5. Не беріть в окупаційних військ нічого!

– Я не можу цього сказати! Бо людина, аби вижила, мусить мати засоби до існування. Інша справа, чи ви підтримуєте це своїм шлунком, чи совістю, – додає експерт. – Насамперед, йдеться про їжу та ліки – це головні засоби для виживання. Якщо ви можете подбати про себе, то поруч завжди є люди похилого віку або немічні, подумайте про них і врятуйте їх.

Не віддавайте нікому свої документи і не піддавайтеся паспортизації РФ, намагайтеся бути непомітними.

Важливо триматися колективу і отримувати перевірену інформацію. Бо інформаційна ізоляція спонукає до того, що людина легко схоплює неправдиву інформацію. Відтак, це широке поле для пропаганди, якою роками живиться і живе окупаційна влада.

Правдиві новини про ситуацію в країні можна дізнаватись тут:

6. Війна соцмереж та гаджетів

Не посилайте, не повідомляйте телефоном важливу інформацію. Це однозначно перехоплюється ворогом. Якщо це перехоплюють українські спецслужби, треба розуміти, що так само працюють і окупанти. Під час цієї війни кібербезпека важлива як ніколи.

Служба Безпеки України опублікувала список небезпечних інформаційних ресурсів.

Шукайте методи передачі інформації, але захищеними каналами. Якщо ви не у громадянському спротиві, не маєте чітких вказівок, як правильно діяти, не маєте доступу до закритих каналів зв’язку, особистих прихованих контактів – збережіть своє життя. Ви для України важливі.

Телефони, гаджети – до прикладу, автореєстратори, соцмережі – чим менше ви ними користуєтеся, тим краще. Їх варто застосовувати лише для зв’язку, якщо він є. І не варто знімати або фотографувати те, що бачите. Вас неоднозначно можуть сприйняти як окупанти, так і українські війська.

7. Навчіться рятувати себе самі

Основи домедичної допомоги можуть врятувати вас і тих, хто поруч з вами.

Не нехтуйте сигналами, які подаються органами цивільного захисту, і не важливо, чи ці сигнали подають окупаційні війська, чи українська влада. На повітряну тривогу треба реагувати завжди!

Вогнегасник – купіть, знайдіть, попросіть! Зважаючи на систематичні обстріли міст, сіл, інфраструктурних об’єктів, роботу ППО, перепади електроенергії, використання альтернативних джерел освітлення та тепла – в домі або в квартирі потрібно мати вогнегасник. І навчити ним користуватися усіх жителів оселі, навіть найменших. Це також може врятувати вам життя.

Матеріал підготовлено у рамках інформаційної кампанії Життя в окупації.