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Факти / Україна / Суспільство

Львів та область: світло в регіоні вимикатимуть за графіком

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
лампочка світло електроенергія
Фото: Unsplash

Погодинні графіки відключень на Львівщині 4 лютого продовжують діяти, передумов до змін ситуації наразі немає.

Якщо ліміт споживання від Укренерго буде перевищено, у регіоні можуть запровадити аварійні відключення.

Що відомо про графіки погодинних відключень у Львівській області

Знайти інформацію про графік свого будинку можна на сайті Львівобленерго в розділі Чому немає світла.

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Для кращого сприйняття інформації години в графіку позначені трьома кольорами:

  • зелений колір – електроенергія подається;
  • помаранчевий колір – електроенергія відсутня;
  • білий колір – можливе відключення в разі необхідності.

– Якщо в графіку відключень зазначено Можливе відключення (білий колір), то за вашою адресою є ймовірність відсутності електроенергії, – пояснюють у Львівобленерго.

Це залежить від ситуації в енергосистемі України та розпоряджень щодо обмеження потужності від НЕК Укренерго.

Водночас у Львівобленерго зазначають: якщо якоїсь миті ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період, енергетики будуть це робити.

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Погодинні відключення дають можливість енергетикам якомога швидше відновити пошкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів.

Джерело: Львівобленерго

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