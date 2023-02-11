Грабують гаражі, вивозять ворота: в окупованому Маріуполі розквітає мародерство

Лютий, 11 в 20:37

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області розквітає мародерство серед російських солдатів, які грабують гаражі, знімають та вивозять ворота посеред дня.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада. Зокрема, одна з подібних ситуацій сталася на вулиці Ломізова в Маріуполі.

– У місті мародери грабують гаражі, знімають та вивозять ворота посеред дня. Така ситуація сталася на вулиці Ломізова, де існує гаражний кооператив. Власники їх зупинили, але злочинці виправдовуються. Росіяни все будуть зносити, – йдеться у повідомленні.

У міській раді зазначають, що тепер в окупованому Маріуполі панує беззаконня, розкрадання майна та відверта брехня, а росіяни продовжують знищувати місто.