Військові РФ виводять з ладу власну техніку, щоб не брати участі у боях. Її ремонтують у Маріуполі – Генштаб
В окупованому Маріуполі на Донеччині російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яка навмисно була виведена з ладу російськими військовими, аби не брати участі в бойових діях.
Як зазначили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, основною причиною несправності військової техніки є навмисне виведення з ладу двигунів.
А в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині, 7-9 лютого спостерігалися численні випадки мародерства російськими загарбниками.
Новоприбулі військовослужбовці російських окупаційних військ активно завантажують награбоване майно у військові вантажівки.
Раніше стало відомо, що українські прикордонники збили на Донеччині ще один ворожий літак.
Повітряну ціль, ймовірно, штурмовик Су-25, знищив розрахунок переносний зенітно-ракетний комплекс прикордонного підрозділу. Внаслідок влучання ракети літак задимівся та почав знижуватися.