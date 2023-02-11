Лютий, 11 в 19:42

В окупованому Маріуполі на Донеччині російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яка навмисно була виведена з ладу російськими військовими, аби не брати участі в бойових діях.

Як зазначили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, основною причиною несправності військової техніки є навмисне виведення з ладу двигунів.

А в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині, 7-9 лютого спостерігалися численні випадки мародерства російськими загарбниками.

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Новоприбулі військовослужбовці російських окупаційних військ активно завантажують награбоване майно у військові вантажівки.

Раніше стало відомо, що українські прикордонники збили на Донеччині ще один ворожий літак.

Повітряну ціль, ймовірно, штурмовик Су-25, знищив розрахунок переносний зенітно-ракетний комплекс прикордонного підрозділу. Внаслідок влучання ракети літак задимівся та почав знижуватися.