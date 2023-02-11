Грабят гаражи, вывозят ворота: в оккупированном Мариуполе расцветает мародерство

Февраль, 11 в 20:37

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области расцветает мародерство среди российских солдат, которые грабят гаражи, снимают и вывозят ворота посреди дня.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет. В частности, одна из подобных ситуаций произошла на улице Ломизова в Мариуполе.

— В городе мародеры грабят гаражи, снимают и вывозят ворота посреди дня. Такая ситуация произошла на улице Ломизова, где существует гаражный кооператив. Владельцы их остановили, но преступники оправдываются. Россияне все будут сносить, — говорится в сообщении.

В городском совете отмечают, что теперь в оккупированном Мариуполе царит беззаконие, кража имущества и откровенная ложь, а россияне продолжают уничтожать город.