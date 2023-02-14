Лютий, 13 в 23:47

В енергосистемі України наразі відсутній дефіцит. Наявної потужності достатньо, щоб покрити потреби споживання у регіонах.

Саме тому на вівторок, 14 лютого, Укренерго не надавав ліміти споживання електроенергії. Однак у разі перевантаження мереж можуть бути застосовані обмеження відповідно до стабілізаційних графіків.

Актуальні графіки відключення світла по Україні, де та коли не буде електрики 14 лютого 2023 року – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Київська область

У Києві та Київській області 14 лютого не планують вимикати електрику цілий день.

Втім, у частині Голосіївського, Святошинського та Шевченківського районів столиці є дефіцит пропускної спроможності мереж. Там можуть застосовуватися локальні відключення світла за графіками.

Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Одеська область

Попри відсутність дефіциту, на Одещині застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

Ситуація в регіоні залишається складною через мережеві обмеження на обладнанні Укренерго, які почали діяти після масштабної аварії на підстанції 4 лютого.

Дізнатись графік відключень за вашою адресою можна на сайті.

Дніпропетровська область

Актуальний графік, коли та де відключатимуть світло в області, можна переглянути за точною адресою на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням.

Втім, 14 лютого в регіоні не планують застосовувати графіки погодинних відключень.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області створили шість черг, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між жителями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Тернопільська область

З 13 лютого у Тернопільській області діє новий графік погодинного відключення електроенергії. Він передбачає черговість вимкнення 6 через 3 години або 3 через 6 годин.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Рівненська область

Графік відключень у місті Рівне можна подивитись за посиланням. В області з відповідним розкладом можна ознайомитись тут.

Енергетики зауважують, що графіки можуть не збігатися з фактичними відключеннями за умови екстрених або аварійних відключень.

Івано-Франківська область

Переглянути розклад вимкнень електроенергії для кожної черги можна за цим посиланням.

Дізнатися свою чергу можна за особовим рахунком або у чатботі Viber.

Черкаська область

Постачання електроенергії розподілено між трьома чергами.

Переглянути час вимкнення світла для кожної з черг можна за цим посиланням.

Інші області – графік відключення світла

Ознайомитися з графіками вимкнення електрики в інших областях України можна на сайтах Миколаївобленерго, Сумиобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго та Житомиробленерго.