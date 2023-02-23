Лютий, 23 в 16:25

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України оприлюднило фотографії своїх бійців разом з американськими бойовими вертольотами Black Hawk.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про гвинтокрили Black Hawk, в яких операціях їх можна застосовувати та які їхні технічні характеристики.

Американський Black Hawk: що відомо про гвинтокрил

На опублікованих світлинах у Telegram-каналі ГУР МО можна побачити два гелікоптери – український Мі-24 та, ймовірно, експортну версію гелікоптера UH-60 Black Hawk, який, судячи з українських знаків, перебуває на озброєнні розвідників.

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Sikorsky UH-60 Black Hawk (Чорний Яструб) – це американський тактичний багатоцільовий вертоліт, призначений для перевезення особового складу та різноманітних військових вантажів, а також для евакуації поранених і транспортування великогабаритних вантажів.

Гвинтокрил був розроблений компанією Sikorsky Aircraft Corporation та прийнятий на озброєння армії США в 1979 році. Відтоді він широко використовується в армійських операціях по всьому світу.

Вертоліт має високу маневреність і може перевозити до 14 осіб, включно з екіпажем.

– Black Hawk – це багатофункціональний гелікоптер, який використовується як для транспортних місій, так і для військових операцій (висаджування десанту, диверсійно-розвідувальних груп тощо), – зазначає військовий експерт Олександр Коваленко.

Гвинтокрил володіє такими швидкісними характеристиками: