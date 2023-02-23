Американський гвинтокрил Black Hawk: особливості та технічні характеристики
Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України оприлюднило фотографії своїх бійців разом з американськими бойовими вертольотами Black Hawk.
Факти ICTV дізнавалися, що відомо про гвинтокрили Black Hawk, в яких операціях їх можна застосовувати та які їхні технічні характеристики.
Американський Black Hawk: що відомо про гвинтокрил
На опублікованих світлинах у Telegram-каналі ГУР МО можна побачити два гелікоптери – український Мі-24 та, ймовірно, експортну версію гелікоптера UH-60 Black Hawk, який, судячи з українських знаків, перебуває на озброєнні розвідників.
Sikorsky UH-60 Black Hawk (Чорний Яструб) – це американський тактичний багатоцільовий вертоліт, призначений для перевезення особового складу та різноманітних військових вантажів, а також для евакуації поранених і транспортування великогабаритних вантажів.
Гвинтокрил був розроблений компанією Sikorsky Aircraft Corporation та прийнятий на озброєння армії США в 1979 році. Відтоді він широко використовується в армійських операціях по всьому світу.
Вертоліт має високу маневреність і може перевозити до 14 осіб, включно з екіпажем.
– Black Hawk – це багатофункціональний гелікоптер, який використовується як для транспортних місій, так і для військових операцій (висаджування десанту, диверсійно-розвідувальних груп тощо), – зазначає військовий експерт Олександр Коваленко.
Гвинтокрил володіє такими швидкісними характеристиками:
- Максимально допустима швидкість: 361 км/год.
- Максимальна швидкість: 296 км/год.
- Крейсерська швидкість: 282 км/год.
Black Hawk має безліч модифікацій:
- YUH-60A – вертоліт для випробувань.
- UH-60A Black Hawk – основний варіант вертольота для армії США.
- UH-60C Black Hawk – модифікована версія вертольота для здійснення управління.
- EH-60C Black Hawk – для виконання спеціальних операцій РЕБ.
- НН-60D Night Hawk – нічна модифікація вертольота, призначена для ВПС США.
- МН-60А Velcro Hawk – 30 машин UH-60А, модифіковані для виконання спеціальних операцій.
- МН-60А Embassy Hawk – модифікація вертольота для дій на європейському ТВД.
- CH-60E – варіант транспортного вертольота для морської піхоти США.
Це лише короткий перелік наявних модифікацій американського гвинтокрила Black Hawk.
– Можна сказати, що він нам такий необхідний, аби можна було швидко перекидати важливі підрозділи у зони бойових дій чи доставляти спеціальні групи військових для виконання певних завдань, – додає військовий експерт.
Загалом вертоліт Black Hawk може використовуватися для різних місій, включно із транспортуванням військових, допомогою у надзвичайних ситуаціях, а також для участі у військових операціях (порятунок поранених, атаки на позиції ворога).
– Цей гвинтокрил призначений для перевезення невеликої кількості особового складу підрозділів, які повинні проводити спецоперації в тилу ворога або для перекидання підрозділів для підкріплення основних сил, – додає Коваленко.
Технічні характеристики Black Hawk
- Довжина: 19,76 м.
- Висота: 5,22 м.
- Розмах крил: 16,36 м.
- Максимальна швидкість: 296 км/год.
- Дальність польоту: до 760 км.
- Максимальна висота польоту: 5,790 м.
Вартість одного гвинтокрила Sikorsky UH-60 Black Hawk – $21,3 млн.