Березень, 08 в 13:29

Українські військові, які перебували у російському полоні, повинні отримати відповідну довідку. Така довідка входить до переліку обов’язкових документів для військових для звернення до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи.

Саме після встановлення цього факту, українські військові можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тис. грн та додатково ще 100 тис. грн за кожен рік перебування у полоні.

У Мінреінтеграції повідомили, що у 2023 році процедуру видачі таких довідок спростили. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

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Факти ICTV дізнавалися, як військовослужбовцям отримати довідку про перебування у російському полоні.

Перебування у полоні: як отримати відповідну довідку 2023

Наразі полонені або їхні законні представники мають особисто звертатися до силових відомств для отримання довідок про перебування у полоні.

Відповідно до ухвалених змін, відтепер звертатися до силових відомств для отримання довідки можуть не лише самі полонені чи їхні законні представники, а й Національне інформаційне бюро як орган, що здійснює облік військовополонених.

Тобто полонений, його законний представник чи Національне інформаційне бюро можуть оформити довідку:

громадянам України з-поміж осіб, яких було позбавлено особистої свободи державою-агресором, її органами, підрозділами, формуваннями, іншими утвореннями;

іноземцям та особам без громадянства, які перебувають у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтерновані у нейтральних державах та на момент полону проходили службу у ЗСУ або інших військових формуваннях.

Для отримання довідки необхідно написати заяву та передати її до:

Міноборони;

правоохоронного органу;

командира підрозділу Збройних сил;

іншого законного військового формування чи органу, який належить до Сил безпеки й оборони України.

– Ухвалені зміни значно пришвидшать процес отримання довідок, заощадять час і сили колишнім військовополоненим чи їхнім рідним, – зазначають на Урядовому порталі.

Як скласти заяву?

Заява для отримання довідки про перебування у військовому полоні може бути написати у довільній формі, проте обовʼязково має містити:

військове (спеціальне) звання (у разі наявності) полоненого, його прізвище, ім’я, по батькові;

спосіб комунікації (поштова адреса та/або адреса електронної пошти, номер телефону);

військове формування, правоохоронний чи інший державний орган (із зазначенням структурного підрозділу, якщо така інформація відома), у штаті якого перебувала особа на момент полону;

період перебування в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування у нейтральних державах.

Довідка про перебування у полоні оформляється протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви. Крім того, оформлені та видані довідки обліковуються з вказанням інформації про полоненого.

Фото: Андрій Єрмак