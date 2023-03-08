Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Як оформити довідку про перебування в полоні: що знадобиться та куди звертатися

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Звільнення військових з полону РФ

Українські військові, які перебували у російському полоні, повинні отримати відповідну довідку. Така довідка входить до переліку обов’язкових документів для військових для звернення до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи.

Саме після встановлення цього факту, українські військові можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тис. грн та додатково ще  100 тис. грн за кожен рік перебування у полоні.

У Мінреінтеграції повідомили, що у 2023 році процедуру видачі таких довідок спростили. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Зараз дивляться

Факти ICTV дізнавалися, як військовослужбовцям отримати довідку про перебування у російському полоні.

Перебування у полоні: як отримати відповідну довідку 2023

Наразі полонені або їхні законні представники мають особисто звертатися до силових відомств для отримання довідок про перебування у полоні.

Відповідно до ухвалених змін, відтепер звертатися до силових відомств для отримання довідки можуть не лише самі полонені чи їхні законні представники, а й Національне інформаційне бюро як орган, що здійснює облік військовополонених.

Тобто полонений, його законний представник чи Національне інформаційне бюро можуть оформити довідку:

  • громадянам України з-поміж осіб, яких було позбавлено особистої свободи державою-агресором, її органами, підрозділами, формуваннями, іншими утвореннями;
  • іноземцям та особам без громадянства, які перебувають у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтерновані у нейтральних державах та на момент полону проходили службу у ЗСУ або інших військових формуваннях.

Для отримання довідки необхідно написати заяву та передати її до:

  • Міноборони;
  • правоохоронного органу;
  • командира підрозділу Збройних сил;
  • іншого законного військового формування чи органу, який належить до Сил безпеки й оборони України.

– Ухвалені зміни значно пришвидшать процес отримання довідок, заощадять час і сили колишнім військовополоненим чи їхнім рідним, – зазначають на Урядовому порталі.

Як скласти заяву?

Заява для отримання довідки про перебування у військовому полоні може бути написати у довільній формі, проте обовʼязково має містити:

  • військове (спеціальне) звання (у разі наявності) полоненого, його прізвище, ім’я, по батькові;
  • спосіб комунікації (поштова адреса та/або адреса електронної пошти, номер телефону);
  • військове формування, правоохоронний чи інший державний орган (із зазначенням структурного підрозділу, якщо така інформація відома), у штаті якого перебувала особа на момент полону;
  • період перебування в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування у нейтральних державах.

Довідка про перебування у полоні оформляється протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви. Крім того, оформлені та видані довідки обліковуються з вказанням інформації про полоненого.

Читайте
Піднайм житла для військовослужбовців 2023: як отримати компенсацію

Фото: Андрій Єрмак

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка