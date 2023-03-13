Березень, 13 в 10:30

Українці мають змогу отримати грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ) завдяки Меморандуму про взаєморозуміння між Мінсоцполітики України та МОМ.

Що передбачає ця допомога та як її отримати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто може отримати

Пріоритетною категорією українців для отримання допомоги від МОМ визначено осіб з інвалідністю, зокрема з-поміж ВПО.

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Проте допомогу можуть отримати й:

одинока мати/батько, які отримують допомогу на дітей;

отримувачі допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

особи з інвалідністю;

сім’ї з двома і більше дітьми;

пенсіонери віком 65+.

Допомога від Міжнародної організації з міграції охоплює усю територію України, а також ВПО з визначених регіонів.

Що передбачає допомога

Особи або родини, яким буде надана допомога від МОМ отримуватимуть по 2200 грн на кожного члена сім’ї щомісяця, протягом трьох місяців.

Міжнародна організація з міграції виділила близько 0,7 млрд грн для допомоги українцям, тобто виплати зможуть отримати близько 100 тис. людей.

Як отримати допомогу від МОМ

Наразі проєкт реалізується в більшості регіонах України. Уважно стежте за офіційними повідомленнями від мерів ваших міст та громад, адже вони можуть повідомляти про реєстрацію на участь у проєкті допомоги від МОМ.

Загалом, для отримання допомоги ви маєте зареєструватись як внутрішньо переміщена особа в органах соціального захисту населення територіальної громади або ЦНАПі.

Після перевірки даних та підтвердження категорії для програми, заявку відправляють до офісу МОМ. Далі організація вирішуватиме чи надавати вам фінансову допомогу.

Також отримати виплати від МОМ можна через соціальну платформу єДопомога.

Для цього необхідно надіслати відповідну заявку. Після верифікації та підтвердження даних вашу заяву відправлять до МОМ (якщо ваша соціальна категорія населення дозволяє).

Варто зазначити, що перший етап прийому заявок через платформу єДопомога закінчився. Проте українці, які підпадають під категорію отримувачів допомоги, все ще можуть отримати гроші.

Варто ще раз зазначити, що МОМ першочергово надає допомогу пріоритетним категоріям осіб. Тобто, якщо організація визнала вас не пріоритетною категорію, допомога може не надійти!

У разі успішного проходження до програми, кошти будуть переказані через Укрпошту протягом двох тижнів після заповнення даних.

За додатковими деталями програми можна звернутися на гарячу лінію – 0 800 215 015 або надіслати листа на емейл української філії організації kievtransparent@iom.int.