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РФ посилила наступ на Донбасі: відбито понад 50 ворожих атак – Генштаб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
РФ посилила наступ на Донбасі: відбито понад 50 ворожих атак – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Армія Російської Федерації зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Українські воїни відбили понад 50 ворожих атак завдяки професійним і злагодженим діям, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат – це змушує їх облаштовувати свої шпиталі на території цивільних медичних закладів.

Зокрема, в населеному пункті Нововасилівка Приазовського району Запорізької області російські окупаційні війська використовують місцеву лікарню як шпиталь.

Станом на 25 березня, в ній проходить лікування близько 200 поранених окупантів. Цивільному населенню заборонено доступ до лікувального закладу, зазначають у Генштабі.

Водночас авіація Сил оборони України за добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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