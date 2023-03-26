РФ усилила наступление на Донбассе: отбито более 50 вражеских атак — Генштаб

Март, 26 в 18:26

Армия Российской Федерации сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Украинские воины отбили более 50 вражеских атак благодаря профессиональным и слаженным действиям, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Российские захватчики продолжают нести огромные потери — это заставляет их обустраивать свои госпитали на территории гражданских медицинских учреждений.

В частности, в населенном пункте Нововасильевка Приазовского района Запорожской области российские оккупационные войска используют местную больницу как госпиталь.

По состоянию на 25 марта, в ней проходит лечение около 200 раненых оккупантов. Гражданскому населению запрещен доступ в лечебное учреждение, отмечают в Генштабе.

В то же время авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов врага.