Архімандрит Авраамій перейшов до ПЦУ та став в.о. намісника Києво-Печерської лаври
Архімандрит Авраамій (Лотиш) перейшов з УПЦ МП до Православної церкви України, став виконуючим обов’язки намісника лаври та закликав братію перейти до ПЦУ та залишитися у Києво-Печерській лаврі.
Про це повідомляють на сайті Православної церкви України.
Блаженнійший Митрополит Епіфаній задовольнив його прохання та благословив отцю Авраамію виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у складі Православної Церкви України.
– Слід чесно визнати – наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу – закритість і погрози.
Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро й остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну – туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить як бажає. Замість пошуків шляхів єднання православних і примирення – розпалювання ворожнечі та протистояння, – сказав архімандрит Авраамій.
Виконуючий обов’язки намісника Києво-Печерської лаври зауважив, що це було його особисте рішення. Він закликав інших священнослужителем УПЦ МП перейти до ПЦУ та продовжити служити у лаврі.
– Закликаю вас залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія.
Готовий до спілкування з Вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних, – додав Авраамій
Також Настоятель ПЦУ звернувся до уряду з проханням надати у користування українській Лаврі приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності.
Митрополит Епіфаній висловив сподівання, що держава допоможе захистити намісника і монастир від можливих провокацій з боку прихильників Московського патріархату.
Фото: ПЦУ