Архимандрит Авраамий перешел в ПЦУ и стал и. о. наместника Киево-Печерской лавры

Март, 29 в 18:00

Архимандрит Авраамий (Лотыш) перешел из УПЦ МП в Православную церковь Украины, стал исполняющим обязанности наместника Лавры и призвал братию перейти в ПЦУ и остаться в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщается на сайте Православной церкви Украины.

Блаженнейший митрополит Эпифаний удовлетворил его просьбу и благословил отцу Авраамию исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе Православной церкви Украины.

Сейчас смотрят

– Следует честно признать – наш прежний наместник и священноначалие в лице митрополита и Синода шаг за шагом формировали печальную ситуацию, в которой мы оказались. Вместо диалога – закрытость и угрозы. Вместо осознания необходимости правдиво, искренне и окончательно разорвать подчинение Москве, ведущей против нас войну – туманные и половинчатые решения и заявления, которые каждый толкует, как желает. Вместо поисков путей единения православных и примирения – разжигание вражды и противостояния, – сказал архимандрит Авраамий.

Исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры отметил, что это было его личное решение. Он призвал других священнослужителей УПЦ МП перейти в ПЦУ и продолжить служить в Лавре.

– Призываю вас остаться в Лавре в составе Поместной Православной церкви Украины под омофором Блаженнейшего митрополита Эпифания. Готов к общению с вами и стараюсь вместе с вами потрудиться для обновления нашей обители как настоящего монастыря и места духовного обновления для монахов и всех верных, – добавил Авраамий.

Также настоятель ВТО обратился к правительству с просьбой предоставить в пользование украинской Лавре помещение для совершения богослужений, проживания братии и монастырской деятельности.

Митрополит Эпифаний выразил надежду, что государство поможет оградить наместника и монастырь от возможных провокаций со стороны приверженцев Московского патриархата.

Фото: ПЦУ