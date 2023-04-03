Багато інформації можна отримати завдяки верифікації: Мінцифри про післявоєнний перепис населення

Міністерство цифрової трансформації має наміри залучити до післявоєнного перепису населення України технологічну компанію Apple, яка розробляє програмне забезпечення й онлайн-сервіси.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

Після перемоги України уряд планує провести перепис населення, до якого має наміри долучитися Міністерство цифрової трансформації. Зокрема, Мінцифри прагне переосмислити та спростити процес.

– Багато інформації можна отримати завдяки верифікації в реєстрах, щоб не смикати наших громадян і не запитувати те, що і так можна побачити завдяки деперсоналізованій синхронізації певних реєстрів. Це буде один з найбільш сучасних та інноваційних переписів населення у світі, – зазначив Федоров.