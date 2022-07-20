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Факти / Україна / Суспільство

Перепис населення не проводитиметься до закінчення війни в Україні – Немчінов

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Перепис населення не проводитиметься до закінчення війни в Україні – Немчінов
Фото: Depositphotos

До завершення активних бойових дій в Україні ніякого перепису населення не може бути, заявив в ефірі національного телемарафону міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Він нагадав, що всеукраїнський перепис планувався на лютий 2023 року – “за новими стандартами, зі значно меншим навантаженням на бюджет і значно швидшими результатами”.

Проте, за його словами, після завершення війни до нього ще треба підготуватися з урахуванням чинного законодавства.

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19 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №5108, який передбачає проведення перепису населення в Україні кожні 10 років.

У документі також зазначається, що перепис населення не проводитимуть під час дії режиму воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після його скасування, а також на тимчасово окупованій території.

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