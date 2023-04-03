Много информации можно получить благодаря верификации: Минцифры о послевоенной переписи населения

Апрель, 03 в 0:49

Министерство цифровой трансформации намерено привлечь к послевоенной переписи населения Украины технологическую компанию Apple, которая разрабатывает программное обеспечение и онлайн-сервисы.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

После победы Украины правительство планирует провести перепись населения, к которому намерено присоединиться Министерство цифровой трансформации. В частности, Минцифры стремится переосмыслить и упростить процесс.

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