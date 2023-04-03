Много информации можно получить благодаря верификации: Минцифры о послевоенной переписи населения
Министерство цифровой трансформации намерено привлечь к послевоенной переписи населения Украины технологическую компанию Apple, которая разрабатывает программное обеспечение и онлайн-сервисы.
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.
После победы Украины правительство планирует провести перепись населения, к которому намерено присоединиться Министерство цифровой трансформации. В частности, Минцифры стремится переосмыслить и упростить процесс.
— Много информации можно получить благодаря верификации в реестрах, чтобы не дергать наших граждан и не спрашивать то, что и так можно увидеть благодаря деперсонализированной синхронизации определенных реестров. Это будет одна из самых современных и инновационных переписей населения в мире, — отметил Федоров.