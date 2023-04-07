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Факти / Україна / Суспільство

В Успенському Соборі митрополит Епіфаній править літургію з нагоди Благовіщення

Василь Саф'янюк, Журналіст Факти ICTV, парламентський кореспондент
В Успенському Соборі митрополит Епіфаній править літургію з нагоди Благовіщення

Сьогодні українці святкують Благовіщення. З цієї нагоди митрополит Епіфаній, глава Православної церкви України (ПЦУ), править святкову літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

На літургію в Успенському соборі лаври прийшов п’ятий президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною.

Благовіщення — третє найважливіше церковне свято після Великодня та Різдва. Благовіщення означає подію з життя Діви Марії, коли Архангел Гавриїл повідомив їй благу звістку про народження Сина Божого, який врятує людство.

Зараз дивляться

Свято Благовіщення відзначалося ще в IV-V ст.

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