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Факты / Україна / Общество

В Успенском Соборе митрополит Епифаний правит литургию по случаю Благовещения

Василий Сафьянюк, Журналист Факты ICTV, парламентский корреспондент
В Успенском Соборе митрополит Епифаний правит литургию по случаю Благовещения

Сегодня украинцы празднуют Благовещение. По этому случаю митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины (ПЦУ), правит праздничную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

На литургию в Успенском соборе лавры пришел пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной.

Благовещение — третий важнейший церковный праздник после Пасхи и Рождества. Благовещение означает событие из жизни Девы Марии, когда Архангел Гавриил сообщил ей благую весть о рождении Сына Божьего, который спасет человечество.

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Праздник Благовещения отмечался еще в IV-V вв.

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