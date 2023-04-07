В Успенском Соборе митрополит Епифаний правит литургию по случаю Благовещения
Сегодня украинцы празднуют Благовещение. По этому случаю митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины (ПЦУ), правит праздничную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
На литургию в Успенском соборе лавры пришел пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной.
Благовещение — третий важнейший церковный праздник после Пасхи и Рождества. Благовещение означает событие из жизни Девы Марии, когда Архангел Гавриил сообщил ей благую весть о рождении Сына Божьего, который спасет человечество.
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Праздник Благовещения отмечался еще в IV-V вв.
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