Апрель, 07 в 9:59

Сегодня украинцы празднуют Благовещение. По этому случаю митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины (ПЦУ), правит праздничную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

На литургию в Успенском соборе лавры пришел пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной.

Благовещение — третий важнейший церковный праздник после Пасхи и Рождества. Благовещение означает событие из жизни Девы Марии, когда Архангел Гавриил сообщил ей благую весть о рождении Сына Божьего, который спасет человечество.

Сейчас смотрят

Праздник Благовещения отмечался еще в IV-V вв.

Новость обновляется…