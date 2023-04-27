Житомирська облрада заборонили діяльність УПЦ МП

Житомирська обласна рада ухвалила рішення про заборону діяльності УПЦ МП на території регіону.

Відповідне рішення ухвалили депутати на на сесії облради.

– Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області, – йдеться у рішенні.

Крім того, депутати звернулися до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєкту від 19 січня 2023 року №8371 Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій та від 23 листопада 2022 року №8221 Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій.

Раніше заборону діяльності УПЦ МП на території області підтримали депутати Волинської обласної ради. А також відповідне рішення ухвалили депутати Рівненської обласної ради.

На початку квітня Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті припинила діяльність Українська православна церква Московського патріархату.

Джерело : Укрінформ

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