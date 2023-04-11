Волинська обласна рада під час засідання сесії у вівторок, 11 квітня, одноголосно підтримала заборону діяльності УПЦ МП на території регіону.

Як повідомляє Суспільне, “за” проект рішення проголосували 54 депутати.

Також депутати підтримали текст звернення до вірян Української православної церкви Московського патріархату із закликом розірвати будь-які зв’язки з Російською православною церквою.

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За словами головного фахівця з питань релігій та національностей обласної військової адміністрації Василя Гайдука, нині на території Волині зареєстровано 523 релігійні громади УПЦ МП.

Від 24 лютого 2022 року 49 парафій перейшли до ПЦУ.

Напередодні стало відомо, що сусідня з Волинню Рівненська область також ухвалила рішення про заборону діяльності УПЦ МП на території Рівненщини. А міська рада Рівного ухвалила рішення про припинення права користування УПЦ МП земельними ділянками.

Джерело : Суспільне

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