Як врятуватись під час ядерного удару: що робити, аби вижити

Президент РФ Володимир Путін неодноразово загрожував ядерною зброєю.

Майже у всіх його виступах можна почути згадки про ядерку та завуальовані погрози її застосування проти України та українського народу.

Попри скептичне ставлення до цих погроз, українцям потрібно бути готовими до будь-якого сценарію. Адже ніхто не знає, що у Путіна в голові та на що здатна його хвора свідомість.

Що робити під час ядерного удару та як вижити – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Епіцентр вибуху

Усі неодноразово чули, що вижити під час ядерної атаки неможливо. Проте це не зовсім так. Усе залежить від епіцентру вибуху та вашого місцезнаходження.

Наприклад, усі, хто перебуватиме найближче від влучання (800-1000 м), помруть з імовірністю 90%. Якщо ви будете ближче, то шанс вижити 0%.

Крім того, є ймовірність загинути не від самого удару, а під завалами будинку, адже усі будівлі, які будуть в епіцентрі удару, знесе хвилею.

Ті, хто будуть трохи далі, на відстані 3000-3500 м, мають шанс вижити 50%.

Але не варто забувати, що радіація почне миттєво ширитись, тому у вас буде 3-10 хв, щоб сховатися в укритті.

Як діяти під час ядерного вибуху, аби вижити – загальні рекомендації

Щойно радари зафіксують виліт ядерної ракети, одразу увімкнеться повітряна тривога, по радіо та телебаченню прозвучить відповідне попередження.

Тобто українці отримують попередження, після якого діяти потрібно миттєво. Якщо у вас є тривожні валізки – це супер, якщо ні – часу збирати їх не буде.

– Діяти потрібно не просто швидко, а миттєво.

Аби вижити, потрібно одразу переміщатися у бомбосховище. У містах це можуть бути штатні бомбосховища або метро. Пам’ятайте, що метро зачинять через п’ять хвилин після повітряної тривоги.

Для жителів приватних будинків підійде облаштоване сховище глибоко під землею.

– Сидіти у сховищах потрібно близько місяця, залежить від ситуації.

Саме тому необхідно знести у сховище речі першої необхідності, воду, їжу, медикаменти, або скласти відповідну валізку.

Якщо ядерна зброя застала вас у приміщені, необхідно щільно затулити вікна та двері, щоб повітря з вулиці майже не потрапляло всередину. Також необхідно вимкнути вентиляцію та затулити усі щілини.

Ховатися краще у ванній кімнаті, коридорі, тамбурі, тобто там, де немає вікон.

Як вижити на вулиці під час ядерного вибуху

Якщо під час вибуху ви перебували надворі, аби вижити, слід дотримуватись певних правил:

не можна дивитися у бік спалаху – ви можете осліпнути;

знайдіть заглиблення, де можна сховатися від уламків та ударної хвилі, та ляжте в нього;

закрийте усі відкриті ділянки шкіри (руки, обличчя, ноги) – натягніть на обличчя маску, шарф, хустинку, вдягніть навушники, окуляри;

лягайте ногами в бік вибуху, обличчя притуліть до землі, руки підкладіть під живіт;

поки будете лежати, сплануйте, як доберетесь до найближчого укриття. На вулиці перебувати довго не можна;

укриттям може слугувати підвал, приміщення без вікон або з мінімальною їх кількістю.

Коли ви доберетесь до укриття, необхідно обережно скинути з себе усі речі (вони дуже радіоактивні). Краще зняти одяг перед тим, як зайти у бомбосховище.

Намагайтесь ні з ким не контактувати, нічого не пити та не їсти. Щоб змити з себе шар радіації, необхідно прийняти прохолодний душ з великою кількістю мила. Краще не користуйтесь мочалками та не тріть сильно шкіру.

Якщо душу немає, обробіть милом та водою руки та обличчя.

Залишатися в укритті потрібно впродовж 24 год, якщо органи влади не повідомлять про переміщення чи евакуацію.

Додаткові рекомендації

Де б ви не перебували під час застосування ядерної зброї, варто дотримуватись кількох правил:

почувши сирену – прямуйте в укриття;

закрийте усі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкніть кондиціонер та обігрівач, затуліть щілини та отвори – повітря з вулиці не повинне потрапляти в приміщення;

як сховище використовуйте спеціальні укриття, метро, кімнати без вікон;

не споживайте їжу та не торкайтесь речей, які могли зазнати радіаційного впливу;

не вмикайте проточну воду, доки органи влади не повідомлять, що вода в крані безпечна – лише тоді можете нею користуватись;

за можливості перевдягніться у чистий одяг, що закриває майже усе тіло. Старий, брудний одяг складіть у поліетиленовий пакет;

уникайте дощу, вітру та інших погодних явищ;

зробіть запаси води, їжі, ліків та одягу для перебування у сховищах. Розраховуйте так, щоб цих речей вам вистачило на кілька тижнів.

Які медикаменти можуть допомогти при ядерному вибуху

У вашій протиядерній аптечці обов’язково повинні бути:

калій йодид – для профілактики накопичення радіоактивного йоду в щитовидній залозі;

– для профілактики накопичення радіоактивного йоду в щитовидній залозі; латран (ондансетрон) – для боротьби з основними проявами первинної реакції при радіаційному впливі;

– для боротьби з основними проявами первинної реакції при радіаційному впливі; фероцен – засіб профілактики накопичення та прискорення виведення радіоізотопів цезію та рубідії;

засіб профілактики накопичення та прискорення виведення радіоізотопів цезію та рубідії; препарат Б-190 – засіб екстреного медичного захисту від зовнішнього радіаційного впливу;

– засіб екстреного медичного захисту від зовнішнього радіаційного впливу; препарат Захист – дезактивуючий засіб, призначений для видалення радіонуклідів зі шкірних покривів.

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