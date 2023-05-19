Хто може отримати статус учасника бойових дій: повний перелік осіб

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато захисників та захисниць стали на захист територіальної цілісності України. Довгий час багато з них не могли отримати статус учасника бойових дій. Однак хто і як може отримати цей статус сьогодні – читайте в матеріалі.

За словами адвоката Радіона Кирилкіна, Верховною Радою України 12 січня 2023 року було прийнято Закон № 2864-IX, який набрав чинності 05.02.2023 року. Відповідно до цього закону, було внесено зміни в Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Хто має право отримати статус УБД?

Особи, які у складі добровольчих формувань у взаємодії зі Збройними силами України та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

На кого не поширюються зміни?

Дія не поширюється на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

Хто має право на статус УБД: список

чоловіки та жінки, що обороняли Україну з 24 лютого, та військовослужбовці ТрО;

право на статус учасника бойових дій мають військовослужбовці резервісти, військовозобов’язані й добровольці ЗСУ, ТрО, Нацгвардії, СБУ, зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби;

військовослужбовці військових прокуратур;

люди рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС;

працівники поліції;

особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби;

також отримати статус УБД можуть співробітники Служби судової охорони та інших військових формувань, які захищали Україну і брали участь в АТО.

Що потрібно для того, щоб отримати статус учасника бойових дій

Спершу необхідно подати на ім’я свого керівництва рапорт стосовно надання комплекту документів, які є підставою для надання статусу УБД. Тоді керівництво має видати довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Один із таких документів теж має надати керівництво: витяги (копії) бойових донесень, з журналів бойових дій, з вахтових журналів, копії польотних листів, матеріалів службових розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв. Після цього треба звернутись до комісії з питань розгляду матеріалів про надання статусу УБД. На розгляд комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій ви подаєте наступні документи: рапорт, вищезазначені документи, згоду на збір та обробку персональних даних, засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта, місце проживання та документа про присвоєння ідентифікаційного номера або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання, дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки. Після цього комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій зобов’язана у місячний строк з дня отримання усіх вищеперерахованих документів довести до вас прийняте рішення та роз’яснює порядок отримання посвідчення УБД. У випадку відмови Комісії у визнанні військовослужбовця УБД, таке рішення може бути оскаржено у судовому порядку.

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