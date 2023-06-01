Зонні тарифи на електроенергію: особливості та підключення

Щоби зменшити витрати на електроенергію, дедалі більше споживачів переходять на зонні тарифи. Тобто це окремі тарифи на електроенергію для денних і нічних періодів доби.

Особливості тарифу день/ніч та як його підключити – читайте в нашому матеріалі.

Що таке зонні тарифи

Це тарифи, диференційовані за періодами часу. В Україні вони є двох варіантів – двозонний та тризонний. Відповідно, двозонний ділить добу на два періоди (день/ніч), а тризонний – на три (ніч/піковий/напівпіковий).

Двозонне диференціювання:

50% фіксованої ціни — з 23:00 до 7:00 — 1, 32 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно;

при споживанні до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно; 100% фіксованої ціни — з 7:00 до 23:00 — 2,64 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно;

Тризонне диференціювання:

150% фіксованої ціни — з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 (години максимального навантаження) — 3 ,96 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно;

при споживанні до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно; 100% фіксованої ціни — з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 (напівпіковий період) — 2,64 грн/кВт-год.

40% фіксованої ціни — з 23:00 до 7:00 — 1,05 грн/кВт-год.

Нагадуємо, Кабмін затвердив підвищення з 1 червня 2023 року тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.

Раніше (з 01.11.2022 по 31.05.2023) для індивідуальних побутових споживачів тариф становив 1,44 грн (за кВт-год) при споживанні до 250 кВт-год та 1,68 грн – якщо понад 250 кВт-год.

Проте, на пропозицію Міністерства енергетики, уряд з 1 червня ввів єдиний тариф на електрику у розмірі 2 грн 64 коп. за кіловат-годину.

Насправді ділити добу на такі зони дуже вигідно, оскільки нічний тариф на електроенергію в Україні як мінімум вдвічі дешевший, ніж базова ставка.

Тож підключивши тариф день/ніч можна перенести більшу частину власного споживання електроенергії на період з 23:00 до 07:00 та заощадити чверть на оплаті рахунків за електрику.

Як підключити тариф день/ніч

Для цього необхідно замінити лічильник. З метою переходу на багатотарифний облік електричної енергії необхідно звернутися до групи з обслуговування споживачів регіонального обленерго за місцем проживання та подати заяву.

Спеціалісти допоможуть обрати тип електролічильника, підготують договір про надання послуги та оголосять загальну вартість послуг (вартість лічильника, його заміна, транспортні витрати).

Оплата за заміну лічильника на багатотарифний облік здійснюється коштом споживача.

Після підписання договору фахівці приїдуть до вас, замінять лічильник та внесуть зміни до договору. З моменту встановлення нового електролічильника ви автоматично перейдете на відповідний тариф.

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