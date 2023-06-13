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Обмін зношених та “старих” доларів: в НБУ пояснили правила
Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Чому в обмінниках не хочуть приймати застарілі долари та які банкноти купувати у 2023 році

Чому в обмінниках не хочуть приймати застарілі долари та які банкноти купувати у 2023 році
Фото: Pexels

В суспільстві ширяться чутки, що старі долари вже не дійсні в Україні, мовляв, вони виходять з обігу, тому їх не хочуть приймати та обмінювати в обмінниках.

Факти ICTV дізнавалися, які долари не приймають в обмінниках та де їх можна обміняти в Україні.

Які долари вважаються недійсними в Україні

Українські обмінники відмовляються приймати застарілі банкноти долара. Старими вважають купюри, випущені 1996 року.

Річ у тім, що після 1996-го в США почали випускати купюри з оновленими захисними елементами та повністю змінили дизайн, тому деякі касири обмінників не можуть відрізнити фальшиві гроші від справжніх. Особливо це стосується доларів, яким понад 26 років.

Але говорити про те, що старі долари виходять з обігу, зарано. У Національному банку зазначають, що комерційні та державні банки зобов’язані приймати долари старого зразка, тобто 1996 року випуску.

Крім того, у НБУ повідомили, що долари всіх років випуску є дійсними.

– Жодних законів чи постанов, які визначають, що долари певних років недійсні, немає. Усі долари, які випускаються з 1914 року і по сьогодні, вважаються дійсними! – зазначили у НБУ.

Проте деякі обмінники все одно не хочуть приймати долари. На гарячій лінії НБУ зазначили, що проблеми можуть виникнути, якщо купюра пошкоджена або надто зношена.

Вам можуть відмовити приймати купюру:

  • яка має кілька пошкоджень;
  • яка дуже зношена;
  • порвану;
  • на якій є плями фарби.

Зверніть увагу, якщо купюра пошкоджена, банк стягне з вас комісію під час обміну.

У деяких випадках банк може запропонувати надіслати таку купюру на обмін в іноземний банк-кореспондент. За цю послугу доведеться заплатити окремо.

Тобто в Україні залишаються дійсними долари всіх років випуску. Але якщо ви з певних причин хочете обміняти застарілу купюру на нову, можете звернутися до будь-якого банку України. Там повинні здійснити такий обмін.

Зверніть увагу, що не всі банки зможуть обміняти застарілу банкноту. Деякі касири відмовляють в операції, хоч жоден банк не має права цього робити. Проте діяльність касира регламентується не лише НБУ, а й внутрішніми приписами самого банку.

Якщо вам відмовили в обміні старих купюр, варто відвідати інші банківські установи.

Яких років випуску долари краще купувати у 2023 році?

Якщо ви регулярно купуєте долари, то обовʼязково звертайте увагу на рік їхнього випуску. Таку пораду дають українцям в державному Ощадбанку.

Хоч в Україні долари всіх років вважаються дійсними, все ж фахівці Ощадбанку радять купувати купюри, випущені після 1996 року. Аби точно не мати проблем у майбутньому з їх обміном чи продажем.

– Якщо купюра в гарному стані та не має жодних дефектів, можна купувати долари будь-якого року випуску. Ви все одно зможете її в майбутньому обміняти, – додали в НБУ.

Аби не натрапити на шахраїв, купувати іноземну валюту краще в банківських установах та офіційних обмінниках.

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