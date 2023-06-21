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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

МАУП вкотре очолила найвпливовіший рейтинг університетів Топ-200 Україна 2023 серед приватних ЗВО

МАУП

Міжрегіональна Академія управління персоналом, яка є найбільшим приватним ЗВО України, вкотре посіла перше місце серед приватних вузів в найвпливовішому академічному рейтингу закладів вищої освіти України Топ-200 Україна 2023. 

При складанні цьогорічного рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти, яка продовжує зазнавати глибинних змін у результаті впливу пандемії COVID-2019 та повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну.

До уваги також бралися Берлінські принципи, затверджені учасниками другої наради IREG та напрацювання міжнародних конференцій. 

До того ж, цьогоріч Академія знову посіла перше місце в науковому рейтингу ЗВО за показниками Scopus.

База даних SCOPUS постійно індексує понад 20 тис. наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук. До цієї бази також потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій та книжкових видань.

У рейтинговій таблиці українські ЗВО ранговані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій та їх цитувань.

МАУП продовжує невпинно розвиватися і покращувати рівень освітніх послуг для українських студентів. 

МАУП — №1 в рейтингу Scopus серед приватних ВНЗ

Серед нововведень Академії у 2023 році: 

  • Максимально зручна денно-дистанційна форма навчання. 

На відміну від дуальної освіти, при якій студенти фактично є прикріпленими до конкретного роботодавця, на підприємстві якого вони проходимуть практичні заняття, денна вища освіта з елементами дистанційною є більш гнучким і зручним варіантом.

Така денна форма навчання забезпечує студентів свободою розпоряджатися власним професійним майбутнім, а також дозволяє працювати під час навчання.

Медичний коледж МАУП має власні навчально-практичні класи, оснащені сучасними навчальними манекенами та мультимедійним обладнанням для якісного опанування практичних навичок.

Також коледж пропонує студентам поглиблене вивчення німецької та сертифікат DAAD (TestDaF), практику і працевлаштування (за потреби) в кращих клініках Німеччини та Австрії.

  • Чотири спеціальності МАУП — Комп’ютерні науки, Туризм, Право і Економіка — отримали європейську акредитацію від уповноважених установ, а саме: Agency for Science and Higher Education (Хорватія) та Quality Agency for Higher Education (Латвія).

Як результат, вихованці МАУП отримують високий рівень знань і необхідні умови для успішного початку своєї професійної кар’єри, а випускники Академії високо цінуються роботодавцями.

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