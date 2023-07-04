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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Як переводити бали за НМТ для вступу 2023 – таблиця

Вступна кампанія 2018

Цього року абітурієнти замість ЗНО складають національний мультипредметний тест. Визначення його результатів здійснюється у два етапи.

Національний мультитест 2023 року містить три предметні блоки: два обов’язкові – з української мови та математики, і один за вибором учасника НМТ: історії України, біології, фізики, хімії, іноземної (англійської, німецької, французької, іспанської) мови.

На першому учасник отримує бал по кожному з предметів, які складав, а на другому етапі відбувається вирахування рейтингових оцінок результатів НМТ за 200-бальною шкалою. 

Саме ці бали і використовуються при вступі до університетів, як зазвичай відбувається з ЗНО.

Як переводяться бали НМТ для вступу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які прохідні бали з кожного предмету на НМТ 2023

  • Для прохідного з математики потрібно набрати 4 тестових бали.
  • З історії України треба правильно відповісти на 6 тестів.
  • З іноземної — 4 бали.
  • З фізики — 4 бали.
  • З хімії — 4 бали.
  • З біології — 5 балів.

Таблиця переведення тестових балів з української мови 2023

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200
5 100
6 105
7 110
8 114
9 118
10 122
11 125
12 128
13 131
14 134
15 136
16 138
17 140
18 142
19 143
20 144
21 145
22 146
23 148
24 149
25 150
26 151
27 152
28 153
29 154
30 155
31 156
32 158
33 160
34 162
35 165
36 168
37 171
38 174
39 176
40 179
41 182
42 186
43 190
44 195
45 200

Таблиця переведення тестових балів з математики 2023

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200
4 100
5 107
6 114
7 121
8 126
9 131
10 134
11 137
12 140
13 143
14 145
15 147
16 148
17 149
18 150
19 151
20 152
21 153
22 155
23 157
24 159
25 163
26 167
27 171
28 175
29 181
30 187
31 193
32 200

Таблиця переведення тестових балів з історії України 2023

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200
6 100
7 106
8 109
9 112
10 115
11 118
12 121
13 124
14 127
15 130
16 132
17 134
18 136
19 138
20 140
21 141
22 142
23 143
24 144
25 145
26 146
27 147
28 148
29 149
30 150
31 151
32 152
33 153
34 154
35 155
36 156
37 157
38 158
39 159
40 160
41 162
42 164
43 166
44 168
45 170
46 173
47 176
48 178
49 181
50 184
51 188
52 192
53 196
54 200

Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови (англійська / німецька / французька / іспанська) 2023

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200
4 100
5 107
6 114
7 121
8 126
9 131
10 134
11 137
12 140
13 143
14 145
15 147
16 148
17 149
18 150
19 151
20 152
21 153
22 155
23 157
24 159
25 163
26 167
27 171
28 175
29 181
30 187
31 193
32 200

Таблиця переведення тестових балів з біології 2023

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200
5 100
6 105
7 110
8 114
9 118
10 122
11 125
12 128
13 131
14 134
15 136
16 138
17 140
18 142
19 144
20 145
21 146
22 147
23 148
24 149
25 150
26 151
27 152
28 153
29 154
30 155
31 156
32 157
33 158
34 160
35 162
36 165
37 168
38 171
39 174
40 176
41 179
42 182
43 186
44 190
45 195
46 200

Таблиця переведення тестових балів з фізики 2023

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200
4 100
5 107
6 114
7 121
8 126
9 131
10 134
11 137
12 140
13 143
14 145
15 147
16 148
17 149
18 150
19 151
20 152
21 153
22 155
23 157
24 159
25 163
26 167
27 171
28 175
29 181
30 187

31

 193
32 200

Таблиця переведення тестових балів з хімії 2023

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200
4 100
5 106
6 111
7 116
8 121
9 125
10 129
11 132
12 135
13 138
14 140
15 142
16 143
17 144
18 146
19 147
20 148
21 149
22 150
23 151
24 152
25 153
26 154
27 156
28 158
29 160
30 162
31 164
32 167
33 170
34 173
35 177
36 181
37 185
38 190
39 195
40 200

До речі, на сайті Osvita.ua можна в онлайн-режимі розрахувати свої бали по НМТ:

  • перейдіть за посиланням;
  • в кінці сторінки знайдіть онлайн-розрахунок;
  • виберіть предмет;
  • вкажіть свій бал;
  • отримати результат за 200-бальною шкалою.

Фото: МОН

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