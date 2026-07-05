Українська розвідка отримала інформацію про підготовку Росією нового ракетного удару, повідомив Володимир Зеленський.

Зеленський про підготовку Росією нового масованого обстрілу

У своєму вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський повідомив, що знову є дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар.

– Це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки й перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе, зважайте на сигнали повітряної тривоги, – повідомив голова держави.

Водночас він звернувся до партнерів із закликом не зволікати з ракетами для нашої ППО, з ракетами для Patriot’ів, оскільки наслідком затягування є загибель людей.

Зараз дивляться

– І це спонукає Росію воювати далі. Світ має необхідну кількість і якість ППО – потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя, – сказав президент.

Зеленський наголосив, що ракети для Patriot’ів потрібні зараз не на складах, а в дивізіонах Patriot’ів, в Україні.

Нагадаємо, що уночі проти 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ ракетами та ударними безпілотниками. Відомо про 31 загиблого та 102 постраждалих.

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