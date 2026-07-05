Є дані розвідки про підготовку Росією нового масованого обстрілу України – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала дані про підготовку Росією нового масованого удару.
- Президент закликав українців берегти себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та зважати на повідомлення про небезпеку.
- Зеленський звернувся до партнерів із проханням не зволікати з передачею ракет для Patriot, наголосивши, що вони потрібні зараз у дивізіонах ППО в Україні.
Українська розвідка отримала інформацію про підготовку Росією нового ракетного удару, повідомив Володимир Зеленський.
Зеленський про підготовку Росією нового масованого обстрілу
У своєму вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський повідомив, що знову є дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар.
– Це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки й перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе, зважайте на сигнали повітряної тривоги, – повідомив голова держави.
Водночас він звернувся до партнерів із закликом не зволікати з ракетами для нашої ППО, з ракетами для Patriot’ів, оскільки наслідком затягування є загибель людей.
– І це спонукає Росію воювати далі. Світ має необхідну кількість і якість ППО – потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя, – сказав президент.
Зеленський наголосив, що ракети для Patriot’ів потрібні зараз не на складах, а в дивізіонах Patriot’ів, в Україні.
Нагадаємо, що уночі проти 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ ракетами та ударними безпілотниками. Відомо про 31 загиблого та 102 постраждалих.