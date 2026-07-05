Польща розсекретить перелік військової допомоги Україні та розслідує витік держтаємниці
- Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща розсекретить список військової допомоги, переданої Україні у 2022-2026 роках.
- За словами міністра, рішення ухвалили після консультацій із прем’єром Дональдом Туском і реалізують із дотриманням закону та принципу підзвітності суспільству.
- Польська військова контррозвідка має перевірити, хто міг намагатися розкрити державну таємницю щодо поставок, зокрема після заяв про можливу передачу Україні ракет для Patriot.
Польща розсекретить список військової допомоги, яку передала Україні у 2022-2026 роках. Водночас польська контррозвідка перевірить, хто міг намагатися розкрити державну таємницю щодо цих поставок.
Польща про військову допомогу Україні у 2022-2026 роках
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі X заявив, що відповідне рішення ухвалили після консультацій із прем’єр-міністром Дональдом Туском. Він наголосив, що це зроблять із дотриманням закону та принципу підзвітності перед суспільством.
— Я наказав розсекретити всі пожертви Україні між 2022 та 2026 роками, — повідомив Косіняк-Камиш.
Глава польського Міноборони зазначив, що передавання військового обладнання Україні розпочав попередній уряд партії Право і справедливість (PiS), коли оборонне відомство очолював Маріуш Блащак.
За словами Косіняка-Камиша, про кожен такий пакет допомоги інформували як чинного президента Польщі Кароля Навроцького, так і його попередника Анджея Дуду.
Окремо міністр повідомив, що доручив Службі військової контррозвідки Польщі (SKW) встановити, хто міг навмисно намагатися розголосити державну таємницю.
— Ми діємо в зоні бойових дій поблизу нашого кордону, і кожна дія проти польських національних інтересів ставить під загрозу безпеку польських жінок і чоловіків, — наголосив він.
Косіняк-Камиш також звернувся до свого попередника Маріуша Блащака, заявивши: “Ви вже зробили це одного разу”. Міністр пообіцяв, що всі причетні до можливого розголошення відповідатимуть перед законом — незалежно від наявності недоторканності.
Скандал виник після заяви віцеспікера польського Сейму Кшиштофа Босака в ефірі телеканалу ZERO. Він припустив, що уряд міг передати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot без погодження з парламентом.
Фото: Міністерство оборони Польщі