Польща розсекретить список військової допомоги, яку передала Україні у 2022-2026 роках. Водночас польська контррозвідка перевірить, хто міг намагатися розкрити державну таємницю щодо цих поставок.

Польща про військову допомогу Україні у 2022-2026 роках

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі X заявив, що відповідне рішення ухвалили після консультацій із прем’єр-міністром Дональдом Туском. Він наголосив, що це зроблять із дотриманням закону та принципу підзвітності перед суспільством.

— Я наказав розсекретити всі пожертви Україні між 2022 та 2026 роками, — повідомив Косіняк-Камиш.

Глава польського Міноборони зазначив, що передавання військового обладнання Україні розпочав попередній уряд партії Право і справедливість (PiS), коли оборонне відомство очолював Маріуш Блащак.

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За словами Косіняка-Камиша, про кожен такий пакет допомоги інформували як чинного президента Польщі Кароля Навроцького, так і його попередника Анджея Дуду.

Окремо міністр повідомив, що доручив Службі військової контррозвідки Польщі (SKW) встановити, хто міг навмисно намагатися розголосити державну таємницю.

— Ми діємо в зоні бойових дій поблизу нашого кордону, і кожна дія проти польських національних інтересів ставить під загрозу безпеку польських жінок і чоловіків, — наголосив він.

Косіняк-Камиш також звернувся до свого попередника Маріуша Блащака, заявивши: “Ви вже зробили це одного разу”. Міністр пообіцяв, що всі причетні до можливого розголошення відповідатимуть перед законом — незалежно від наявності недоторканності.

Скандал виник після заяви віцеспікера польського Сейму Кшиштофа Босака в ефірі телеканалу ZERO. Він припустив, що уряд міг передати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot без погодження з парламентом.

Фото: Міністерство оборони Польщі

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