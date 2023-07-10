Юридичні онлайн-консультації: чи може штучний інтелект замінити юриста

Онлайн-консультації набули популярності з часів пандемії, а з появою в Україні Chat GPT до них залучають можливості штучного інтелекту. Провідна Юридична компанія Приходько та Партнери, маючи багаторічний досвід в юриспруденції та ІТ-технологіях, розробила новітній та інноваційний мобільний застосунок – КОНСУЛЬТАНТ.

– Людина окрім живих відповідей від юристів отримує ще додатково відповідь від штучного інтелекту. Мінуси в тому, що він використовує ту інформацію, яка є в загальному доступі, – пояснює CEO юридичного маркетплейсу КОНСУЛЬТАНТ Андрій Приходько.

За його словами, першим у додатку КОНСУЛЬТАНТ завжди відповідає штучний інтелект з Chat GPT – саме з ним інтегрований маркетплейс.

– Не завжди він може врахувати особливості запитання або нюанси і дати коректну відповідь, дуже частою є відповідь, де він рекомендує звернутися до юриста, – додає Приходько.

Тому правозахисники, науковці, представники законодавчої влади та профільних міністерств обговорюють, чи зможе штучний інтелект замінити юристів.

– Якшо ми стовідсотково довірятимемо штучному інтелекту – це погано. Якщо використовуватимемо його в роботі, і він нам буде помічником – це добре, – вважає член ради з молодіжних питань при президентові України Станіслав Маляр.

Водночас не слід забувати, що за консультацію клієнта завжди відповідальний юрист.

Кращий юридичний проєкт 2021 року – HiiL Inovative Justice Chalenge 2021 Ukraine (1 місце), звання Кращий юридичний стартап України – Резиденти Diia.City.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.