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Валентина Чорна, редакторка стрічки

До Ради надійшла заява Ткаченка про звільнення, її розглянуть на найближчому засіданні

Олександр Ткаченко
Фото: УНІАН

До Верховної Ради надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою.

Про це у Facebook повідомив голова ВР Руслан Стефанчук.

Заява Ткаченка буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

Вчора у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський ініціював відставку Олександра Ткаченка.

Він закликав очільника уряду Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформполітики.

Згодом Ткаченко повідомив, що подав заяву на відставку з посади “через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни”.

Він додав, що культура під час війни є важливою, бо це “війна не тільки за території, а й за людей”.

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Верховна Рада, звільнення, Олександр Ткаченко, Руслан Стефанчук
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