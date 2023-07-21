До Ради надійшла заява Ткаченка про звільнення, її розглянуть на найближчому засіданні
До Верховної Ради надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою.
Про це у Facebook повідомив голова ВР Руслан Стефанчук.
Заява Ткаченка буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.
Вчора у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський ініціював відставку Олександра Ткаченка.
Він закликав очільника уряду Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформполітики.
Згодом Ткаченко повідомив, що подав заяву на відставку з посади “через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни”.
Він додав, що культура під час війни є важливою, бо це “війна не тільки за території, а й за людей”.
Ще з 2014 року Кремль почав використовувати фейки про розквіт чорної трансплантології в Україні. Спочатку лякали мешканців прифронтових територій АТО/ООС – мовляв, українська влада вас не захистить, а ще й продасть буквально на запчастини лихим американцям.Єгор Ромахло