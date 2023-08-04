Зможе обдурити російську ППО: на що здатна українська ракета Трембіта та в чому її перевага

Українські розробники створюють недорогу крилату ракету, яка здатна обдурити російську систему ППО. Про це повідомляє французький телеканал France24.

Розробка отримала назву Трембіта на честь українського народного духового музичного інструмента. Що відомо про українську ракету Трембіта, які її характеристики та особливості – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Українська Трембіта: що відомо про крилату ракету

Вперше про українську розробку заговорили навесні 2023 року. У квітні стало відомо, що українські волонтери розпочали розробляти народну бойову ракету Трембіта.

Створенням ракети займаються інженери з волонтерського конструкторського бюро PARS за участю волонтерів із громадської організації Відсіч. До цього винахідники-добровольці виготовляли міномети.

За словами розробників, Трембіта – мала крилата ракета з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном, виробництво якої буде в сотні разів дешевшим за іноземні аналоги.

Серед головних завдань народної ракети:

виснаження російської протиповітряної оборони;

ураження ворожих цілей.

– Ракети з боєголовками матимуть дорожчу електроніку, щоб вони могли точно вражати цілі. Але тисячі фальшивих цілей обійдуться дуже дешево: ми хочемо придушити ППО росіян, щоб наші ударні ракети вразили їхні цілі, – пояснює волонтер конструкторського бюро Парс Сергій.

Переваги та особливості Трембіти

Однією з переваг ракети буде пульсуючий повітряно-реактивний двигун (він простий у виробництві та надійний).

Як зазначають розробники, Трембіта має достатній Radar Cross-Section і помітний тепловий слід, щоб розпізнаватися радарами ворожої ППО. Вона стане пріоритетною мішенню, тому окупаційні війська будуть вимушені виснажувати свої зенітні засоби, збиваючи дешеві Трембіти своїми порівняно дорогими зенітними ракетами.

– А залповий запуск по 20 ракет дозволить долати ППО ворога та вражати цілі на достатній глибині в тилу противника. Крім того, двигун ракети не має жодної рухомої деталі, надзвичайно простий у виготовленні та працює на звичайному бензині, – кажуть розробники.

Ще одна особливість – оглушливий звук у 100 дБ під час польоту. Розробники планують, що це психологічно впливатиме на російських окупантів.

Трембіта може запускатися за допомогою пневматичної катапульти або твердопаливного прискорювача, що забезпечує гнучкість під час її розгортання для Сил оборони України.

Пріоритетні цілі Трембіти:

засоби ППО противника;

склади БК;

місця зосередження особового складу.

Технічні характеристики

Вага – 100 кг.

Вага бойової частини – 20 кг.

Дальність ураження – 140 км.

Швидкість – 400 км/год.

Максимальна висота – 2 000 м.

Мінімальна висота – 30 м.

Двигун – 30 л.

Трембіта може працювати на бензині А92-95.

Бойова частина – термобаричний заряд (20 кг); комбінований заряд уламково-фугасної дії (20 кг).

Ціна української ракета дуже вирізняється економічністю. Орієнтовна вартість будівництва становить близько $3 тис.

А щоб оснастити Трембіту сучасними навігаційними системами, знадобиться ще $7 тис.

Фото: Militarnyi

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