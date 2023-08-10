Мобілізація в Україні 2023: що відбувається після проходження ВЛК

Після отримання першої повістки військовозобовʼязаний має з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, надати всі необхідні дані та документи.

Якщо особа не має підстав для відстрочки від мобілізації, то їй виписують повістку на проходження ВЛК (військово-лікарська комісія). Після її проходження комісія має видати на руки висновок.

На підставі рішення ВЛК військовозобов’язаний може бути визнаний:

придатним до військової служби;

тимчасово непридатним до військової служби (надається відстрочка на термін до 2 місяців і зазначається дата повторного огляду);

обмежено придатним до військової служби;

непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;

непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

Що відбувається після проходження ВЛК, якщо військовозобовʼязаного визнали придатним до служби, дізнавалися Факти ICTV.

Пройшов ВЛК і визнали придатним: що далі

За словами юриста та адвоката Ростислава Кравця, існує певна процедура, якої мають дотримуватися ТЦК.

– У теорії, після проходження ВЛК та визнання чоловіка придатним до служби, його відпускають додому та чекають відповідних заяв від військових частин щодо їхнього доукомплектування. Коли від якоїсь частини приходить заява на доукомплектування, цю особу викликають до військкомату мобілізаційним розпорядженням. Особа має зʼявитися у певний час з речами до ТЦК, – каже юрист.

Після цього мобілізованих осіб відправляють на вишкіл до навчальних центрів. Там чоловіки проходять підготовку до служби, отримують теоретичні знання, вчаться працювати зі зброєю тощо.

Також військовозобов’язані мають пройти тест Адаптивність 200. Вони мають відповісти на 200 питань, що допоможе визначити рівень стресостійкості, комунікаційних здібностей та соціалізації.

Людину, яка не проходить тест на адаптивність, не рекомендують до військової служби.

– Перед відправкою до військової частини військовозобовʼязаний має пройти обовʼязковий військовий вишкіл, який триває місяць. Після закінчення навчання, військовозобовʼязаний направляється до конкретної військової частини, – каже Кравець.

За законами відправляти осіб без навчання до військових частин чи на позиції заборонено! Проте, за словами адвоката, на практиці усе відбувається дещо інакше.

– На практиці ж відбувається так: особу визнають придатною, тримають в ТЦК, не випускають, порушуючи десятки законів. І коли надходить заявка від якоїсь військової частини, цих людей садять в автобуси та відправляють у військову частину, – додає адвокат.

Якщо так відбувається, юрист радить військовозобовʼязаним звертатися до адвокатів та притягувати військкомів до відповідальності, адже так відбуватися не повинно!

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