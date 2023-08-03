Добровільна мобілізація до лав ЗСУ: як строковику написати рапорт 2023

Наприкінці липня 2023 року набув чинності закон, який дозволяє військовослужбовцям строкової служби добровільно стати мобілізованими, тобто підписати контракт на військову службу.

Відтепер строковики зможуть добровільно мобілізуватися до лав ЗСУ й більше не чекати закінчення строкової служби.

Крім того, з початком введення воєнного стану на території України, чоловіки віком 18-60 років вважаються військовозобов’язаними та мають право, у разі особистого бажання та згоди, написати заяву на добровільну мобілізацію до лав Збройних сил України.

Як правильно написати рапорт на добровільну мобілізацію до ЗСУ, читайте в нашому матеріалі.

Як строковикам написати рапорт на добровільну мобілізацію до ЗСУ

Чоловіки, які проходять строкову службу та хочуть добровільно мобілізуватися в ЗСУ, мають подати відповідний рапорт своєму командиру.

У військовому рапорті на добровільну мобілізацію потрібно обовʼязково вказати:

Прізвище, імʼя, по батькові свого командира. Своє прізвище, імʼя, по батькові та посаду (звання, військовий підрозділ). З якого числа ви проходите службу та дату, закінчення строкової служби (якщо період строкової військової служби вже завершився, проте був продовжений). Не зайвим буде й закон, відповідно до якого ви добровільно мобілізуєтеся. Дату і підпис.

Нагадуємо, що строковики можуть добровільно мобілізуватися лише за двох умов:

якщо період строкової військової служби вже завершився, проте був продовжений понад встановлені терміни через запровадження воєнного стану в країні;

понад встановлені терміни через запровадження воєнного стану в країні; під час воєнного стану строковик відслужив щонайменше шість місяців.

Тому це теж потрібно вказати у рапорті. Ось як це має бути:

Як військовозобовʼязаному добровільно мобілізуватися

Адвокатка, керуюча партнерка адвокатського об’єднання Актум груп Олена Хоменко зазначає, що для цього військовозобов’язаному слід особисто з’явитися до районного територіально центру комплектування та соціальної підтримки за місцем свого обліку із письмовою заявою.

– Після отримання заяви від військовозобов’язаного ТЦК і СП надають направлення на комісію ВЛК, за результатами якої буде можливість визначити рід військ для проходження подальшої військової служби, – каже юристка.

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