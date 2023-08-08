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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Нам потрібно “швидше”: Зеленська висловилася про допомогу від західних партнерів

Олена Зеленська
Фото: Офіс президента

Допомога світової спільноти має бути спрямована на якнайшвидше закінчення війни в Україні.

Про це заявила перша леді Олена Зеленська в інтерв’ю британському виданню The Independent.

– Ми постійно чуємо від наших західних партнерів, що вони будуть із нами так довго, як це буде потрібно. Але слово “довго” – це не те слово, яке нам варто використовувати. Ми маємо використовувати слово “швидше”, – сказала дружина президента.

За словами Зеленської, перемога країни-агресора Росії була б найгіршим сценарієм для всього людства.

– Це означатиме, що глобальні чинники стримування не працюють. Це означатиме, що будь-хто, хто має владу, силу й достатні фінансові можливості, може робити в цьому світі все, що захоче, – зауважила вона.

Перша леді наголосила, що Україна нині захищає не лише свої інтереси, а й намагається зберегти демократичний баланс у світі.

– Українці платять за це життями своїх співвітчизників, решта світу просто платить своїми ресурсами, – сказала Олена Зеленська.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Олена Зеленська, Російська агресія
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