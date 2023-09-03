Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев: названа причина
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Украине мобилизуют студентов старше 30 лет, получающих второе образование — законопроект

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит перекрыть лазейки уклонистам избежать мобилизации через обучение в вузах.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

— Я предложил, чтобы люди, которые учатся в последовательных видах образования, имели право на отсрочку. А те, кто поступил на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет таким правом на отсрочку воспользоваться не могли. Здоровье родных и близких наверняка имеет более весомое значение, чем попытки избежать призыва через такие лазейки, — сказал он отвечая на вопрос ведущей Яны Брензей.

Если этот законопроект примут, то он будет распространяться и на тех мужчин 30+, которые воспользовались обучением, чтобы уклониться от мобилизации в 2022 году.

Также Вениславский прокомментировал заявление Давида Арахамии относительно экстрадиции мужчин, которые по поддельным справкам о непригодности выехали за границу.

– Когда человек купил справку он и совершил уже преступление, когда он на основании поддельных документов пересек границу — это еще одно преступление. Поэтому здесь вопрос к правоохранительным органам, на сколько быстро они будут регистрировать уголовные производства, сообщать о подозрении и процедура экстрадиции абсолютно возможна, – резюмировал он.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, комментируя заявление секретаря СНБО Алексея Данилова, что Минобразования будет определять, целесообразно ли мужчинам призывного возраста получать высшее образование заявил, что по состоянию на сейчас, мужчин 25+ лет, которые учатся на дневной или дуальной форме, не могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Читайте также
Мобилизация в Украине 2023: что происходит после прохождения ВВК
Лікарі, лікарня, медики, ВЛК, медогляд

Война в Украине, мобілізація, Федор Вениславский
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Пир во время чумы: в сети возмутились массовыми гуляниями в Одессе на День города
В Украине мобилизуют студентов старше 30 лет, получающих второе образование — законопроект
Минобороны обновило список болезней для оценки пригодности к службе
Військові ЗСУ
На Херсонщине враг обстрелял Белозерку. Мужчина погиб, его жену и дочь госпитализировали
Херсонщина
ВСУ движутся к оперативному окружению Бахмута: эксперт рассказал, что произошло на фронте за август
бої на фронті, ЗСУ, війна в Україні
Бабак рассказал, будут ли мобилизовать мужчин, которые учатся в вузах
Сергій Бабак

Загрузка

Игры
Видео
Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.09.2023)
В Украине мобилизуют студентов старше 30 лет, получающих второе образование — законопроект
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.09.2023)
В Украине мобилизуют студентов старше 30 лет, получающих второе образование — законопроект
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (03.09.2023)
В Украине мобилизуют студентов старше 30 лет, получающих второе образование — законопроект
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (03.09.2023)
В Украине мобилизуют студентов старше 30 лет, получающих второе образование — законопроект
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь