В Украине мобилизуют студентов старше 30 лет, получающих второе образование — законопроект
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит перекрыть лазейки уклонистам избежать мобилизации через обучение в вузах.
Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.
— Я предложил, чтобы люди, которые учатся в последовательных видах образования, имели право на отсрочку. А те, кто поступил на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет таким правом на отсрочку воспользоваться не могли. Здоровье родных и близких наверняка имеет более весомое значение, чем попытки избежать призыва через такие лазейки, — сказал он отвечая на вопрос ведущей Яны Брензей.
Если этот законопроект примут, то он будет распространяться и на тех мужчин 30+, которые воспользовались обучением, чтобы уклониться от мобилизации в 2022 году.
Также Вениславский прокомментировал заявление Давида Арахамии относительно экстрадиции мужчин, которые по поддельным справкам о непригодности выехали за границу.
– Когда человек купил справку он и совершил уже преступление, когда он на основании поддельных документов пересек границу — это еще одно преступление. Поэтому здесь вопрос к правоохранительным органам, на сколько быстро они будут регистрировать уголовные производства, сообщать о подозрении и процедура экстрадиции абсолютно возможна, – резюмировал он.
Напомним, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, комментируя заявление секретаря СНБО Алексея Данилова, что Минобразования будет определять, целесообразно ли мужчинам призывного возраста получать высшее образование заявил, что по состоянию на сейчас, мужчин 25+ лет, которые учатся на дневной или дуальной форме, не могут мобилизовать в ряды ВСУ.
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