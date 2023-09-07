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Виїзд за кордон жінок на військовому обліку обмежать, як і чоловікам – Веніславський

Федір Веніславський
Фото: УНІАН

З 1 жовтня усі жінки з медичною або фармацевтичною освітою мають стати на військовий облік. Відповідно, як військовозобов’язаним їм буде обмежено виїзд за кордон, пояснив член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в парламенті Федір Веніславський.

За його словами, обов’язковий військовий облік жінок певних спеціальностей передбачений змінами, які внесла у жовтні 2022 року Верховна Рада до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

– Якщо вони стоятимуть на обліку, то набувають статусу військовозобов’язаних. А військовозобов’язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов’язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд – тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає – тоді вони, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду, – наголосив Веніславський.

Нардеп також додав, що з 1 жовтня усі інші жінки, які мають споріднені з військовою справою спеціальності, також можуть стати на облік, але добровільно.

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Виїзд за кордон жінок на військовому обліку обмежать, як і чоловікам – Веніславський

Джерело: РБК-Україна
Єдиний реєстр військовозобов'язаних, Війна в Україні, Воєнний стан, Жінка-солдат, за кордон, ЗСУ, мобілізація, Федір Веніславський
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