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Факти / Україна

Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Фото: Dreamstime

З початком повномасштабної війни Росія активно обстрілює українські міста ракетними комплексами та зброєю різних типів. Серед них є оперативно-тактичний комплекс Іскандер.

Факти ICTV зібрали інформацію про ці важкі ракетні комплекси Іскандер.

Іскандер

ОТРК Іскандер – це сімейство комплексів: Іскандер, Іскандер-М, Іскандер-К, Іскандер-Е. Вони є розробкою Конструкторського бюро машинобудування у місті Коломна Московської області.

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Перший Іскандер представили у серпні 1999 року. Його основне призначення – знищення систем протиповітряної оборони (ППО) та протиракетної оборони (ПРО) супротивника, а також важливих об’єктів (мости, склади) на відстані до 500 км.

Ці оперативно-тактичні ракетні комплекси можуть використовувати як крилаті, так і квазібалістичні ракети.

Останні від звичайних балістичних ракет відрізняє менший радіус дії – від 500 до 1 тис. км, що дозволяє використовувати їх у регіональних конфліктах.

Загалом Іскандери вважаються більш потужним озброєнням, ніж, наприклад, Калібр, й потенційно можуть нести ядерні боєголовки.

У комплексах використовуються надманеврові балістичні ракети зі стелс-технологіями, а також помилковими мішенями з метою обходу систем ПРО.

Варто зазначити, що маса ракети – 3,8 тонни, а бойової частини – 480 кг, довжина ракети – 7,2 м, а діаметр – 920 мм. Максимальна висота траєкторії – 50 км. Мінімальна дальність ураження – 50 км.

На озброєнні армії РФ стоїть Іскандер-М – комплекс із двома квазібалістичними ракетами 9М723.

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Раніше видання The New York Times писало з посиланням на американську розвідку, що балістичні ракети комплексів Іскандер-М, які Росія випустила по території України, мають приманки, здатні ошукувати радари протиповітряної оборони та ракети теплового пошуку.

Так, кожен із пристроїв має приблизно 30 см довжини, форму циліндра білого кольору з помаранчевим хвостом.

Обманка напхана електронікою, видає радіосигнали, здатні заглушити радари противника, які намагаються знайти Іскандер-М. Також приманка містить джерело тепла для перехоплення вхідних ракет.

Варто зазначити, що саме Іскандери в Росії називають головною зброєю стримування проти НАТО.

Застосування Іскандерів в Україні

Ймовірно, саме з Іскандерів завдали ударів по українських аеродромах на самому початку вторгнення 24 лютого 2022 року, та атакували аеропорт у Житомирі 27 лютого 2022 року.

За повідомленнями військового керівництва України та ракети Іскандер російська армія застосовувала при обстрілах Києва та інших міст України. Наприклад, у ніч з 2 на 3 березня Київ було обстріляно ракетами P-500 (9М728) з комплексу Іскандер.

9 березня балістичну ракету комплексу Іскандер було запущено в напрямі Краматорська. Ракету було збито українською ППО.

14 березня війська РФ завдавали ударів по житлових масивах Харкова, у тому числі ракетними комплексами Іскандер, а вранці 27 травня крилата ракета цього комплексу була випущена з Ростовської області та влучила в казарму Національної Гвардії України на території Дніпропетровської області.

Також з Іскандерів було обстріляно Дніпро, Харків, Слов’янськ. А 16 вересня 2022 року підрозділи ППО Схід на Дніпропетровщині знищили три крилаті ракети Іскандер-К.

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