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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Можуть прийняти за підробку: чому не варто ламінувати документи

Можуть прийняти за підробку: чому не варто ламінувати документи
Фото: Depositphotos

Ламінування документів – це хороший спосіб захистити папери від впливу вологи, пошкоджень, розривів тощо.

Люди звикли ламінувати важливі документи – дипломи, свідоцтва про народження, шлюб чи розлучення, ідентифікаційні коди тощо.

Мало хто знає, що ламінувати документи в Україні не рекомендовано, адже це може призвести до негативних наслідків.

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Чому не можна ламінувати документи – дізнавалися Факти ICTV.

Чому не варто ламінувати важливі папери

Як такої заборони на ламінування важливих документів в Україні немає, крім того, законодавством теж не передбачена заборона.

Проте, якщо поглянути на це з іншого боку, то законодавство зобов’язує державні установи та організації працювати виключно з оригіналами документів.

А коли документ покритий тонким шаром спеціального пластику, неможливо встановити його справжність. Адже під цією плівкою можуть лежати документи різних людей, складені докупи і заламіновані.

Крім того, на деяких паперах можуть ставити спеціальні штампи чи відмітки. Найрозповсюдженіший випадок – штамп апостиль.

Цей штамп визнаний в усіх країнах-учасницях Гаазької конвенції і є універсальним для кожної з них. Ставлять апостиль, наприклад, на свідоцтвах про народження та шлюб, щоб вони мали юридичну силу за кордоном.

Якщо ваші документи заламіновані, поставити цей штамп просто неможливо.

Крім того, при перетині кордону міграційна служба також може перевірити відповідні документи, і якщо вони ламіновані, у вас точно попросять пред’явити інший, оригінальний документ.

Саме тому не рекомендується ламінувати важливі документи.

Як зберегти документи у хорошому стані

Кожному хочеться якнайдовше зберегти красивий вигляд цінних паперів. Звичайно, з часом папери зашарпуються, рвуться та виглядають не дуже.

Щоб ваші документи завжди мали ідеальний вигляд, замість ламінації можна використовувати звичайний файл. Він захистить документи від вологи та можливого пошкодження.

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