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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Пенсія по інвалідності військовослужбовцям 2023: як вираховується – пояснює експерт

Пенсія по інвалідності військовослужбовцям 2023: як вираховується – пояснює експерт
Фото: Unsplash

Українські військові, які захищають нашу країну від повномасштабного вторгнення РФ, отримують серйозні поранення, які можуть призвести до інвалідності. Пенсії за інвалідністю за законодавством встановлюються в розмірі від 40 до 100% сум грошового забезпечення військового.

Все залежить від групи інвалідності, її причини й статусу військовослужбовця. Що важливо знати про пенсії по інвалідності військовослужбовцям 2023 – читайте в матеріалі.

Пенсія по інвалідності військовослужбовцям 2023: від чого залежить

За словами юриста з пенсійних питань Тетяни Ходіневич, пенсія по інвалідності військовослужбовцям вираховується індивідуально. Умови призначення та розміри визначаються Законом України від 09.04.1992 №2262 Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб. Розмір пенсії з інвалідності військовослужбовцям встановлюється у відсотках їх грошового забезпечення і залежить від причини інвалідності.

Зараз дивляться

Пенсія по інвалідності військовослужбовцям 2023: як призначається

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у таких розмірах:

  • I група – 100% сум грошового забезпечення;
  • II група – 80% сум грошового забезпечення;
  • III група – 60% сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсію призначають у таких розмірах:

  • I група – 70% сум грошового забезпечення;
  • II група – 60% сум грошового забезпечення;
  •  III група – 40% сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншою:

  •  І група – 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, від 01.01.2023 – 13 604,50 грн (2093 х 650%);
  • ІІ група – 525% ПМ, з 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%);
  • ІІІ група – 360% ПМ, з 01.12.2022 – 7 534,80 грн (2093 х 360%).

Пенсія по інвалідності військовослужбовцям 2023: суми

Важливо знати, що в будь-якому випадку загальний розмір пенсії з надбавками в осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншим:

  • для І групи – 13 604,50 грн;
  • для ІІ групи – 10 988,25 грн;
  • для ІІІ групи – 7534,80 грн.

Це передбачено постановою Кабінету міністрів Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій №656 від 28 липня 2010 року (зі змінами від 16.07.2021).

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війна, військовослужбовці, Пенсія
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