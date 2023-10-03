Як передати показники лічильника в Нафтогаз: інструкція покроково
Українці мають передавати показання свого газового лічильників щомісяця до 5 числа включно.
Як швидко передати показники лічильника в Нафтогаз та про основні зміни, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Як та коли передавати показники
У зв’язку з переходом низки облгазів до Групи Нафтогаз споживачі в більшості регіонах мають передавати показання не через сервіси своїх попередніх облгазів, а через сервіси Нафтогазу.
Йдеться, зокрема, про клієнтів АТ Харківміськгаз, Криворіжгаз, Київоблгаз, Львівгаз, Житомиргаз, Дніпропетровськгаз, Вінницягаз, Сумигаз і Дніпропетровськгаз.
А для клієнтів Кропивницької, Дніпровської та Харківської філій Газмережі уже запрацював новий особистий кабінет.
– Національний оператор Газмережі під координацією Групи Нафтогаз з 1 серпня 2023 року відповідає за розподіл природного газу в прифронтовому Харкові та промисловому Кривому Розі. Відтепер компанія управляє п’ятьма філіями – Кропивницькою, Дніпровською, Харківською, Криворізькою і Харківською міською, – зазначили в Газмережі.
Передавати показники лічильників можна з 28 по 5 число кожного місяця.
Передаємо показники через сервіси Нафтогазу
Зробити це можна:
- на сайті Нафтогазу в розділі Внесення показань: необхідно вказати Особовий рахунок, прізвище власника рахунку та внести показання;
- через чат-боти Viber, Telegram, Messenger: перейдіть за посиланням, натисніть Розпочати, в меню оберіть Передати показання та внесіть дані;
- в Особистому кабінеті Нафтогазу;
- на короткий смс-номер 4647: потрібно відправити смс зі своїми показаннями;
- зателефонувати в контакт-центр: 066-300-2-888; 098-300-2-888; 093-300-2-888.
Як передати показання через Газмережі
Зробити це можна в Особистому кабінеті на сайті Газмережі. Якщо у вас ще немає акаунту, потрібно зареєструватися:
- Перейдіть за посиланням.
- Оберіть свого оператора ГРМ.
- Вкажіть номер особового рахунку та номер телефону.
- Дайте згоду на обробку даних та натисніть на кнопку Перейти до реєстрації.
- Внесіть усі необхідні дані та зареєструйтесь.
Після реєстрації, увійдіть до свого особистого кабінету та передайте показники лічильника.
Завантаження
Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.Тетяна Наконечна