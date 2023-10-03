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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Як передати показники лічильника в Нафтогаз: інструкція покроково

газовий лічильник
Фото: Depositphotos

Українці мають передавати показання свого газового лічильників щомісяця до 5 числа включно.

Як швидко передати показники лічильника в Нафтогаз та про основні зміни, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як та коли передавати показники

У зв’язку з переходом низки облгазів до Групи Нафтогаз споживачі в більшості регіонах мають передавати показання не через сервіси своїх попередніх облгазів, а через сервіси Нафтогазу.

Зараз дивляться

Йдеться, зокрема, про клієнтів АТ Харківміськгаз, Криворіжгаз, Київоблгаз, Львівгаз, Житомиргаз, Дніпропетровськгаз, Вінницягаз, Сумигаз і Дніпропетровськгаз.

А для клієнтів Кропивницької, Дніпровської та Харківської філій Газмережі уже запрацював новий особистий кабінет.

– Національний оператор Газмережі під координацією Групи Нафтогаз з 1 серпня 2023 року відповідає за розподіл природного газу в прифронтовому Харкові та промисловому Кривому Розі. Відтепер компанія управляє п’ятьма філіями – Кропивницькою, Дніпровською, Харківською, Криворізькою і Харківською міською, – зазначили в Газмережі.

Передавати показники лічильників можна з 28 по 5 число кожного місяця.

Передаємо показники через сервіси Нафтогазу

Зробити це можна:

  • на сайті Нафтогазу в розділі Внесення показань: необхідно вказати Особовий рахунок, прізвище власника рахунку та внести показання;
  • через чат-боти ViberTelegram, Messenger: перейдіть за посиланням, натисніть Розпочати, в меню оберіть Передати показання та внесіть дані;
  • в Особистому кабінеті Нафтогазу;
  • на короткий смс-номер 4647: потрібно відправити смс зі своїми показаннями;
  • зателефонувати в контакт-центр: 066-300-2-888; 098-300-2-888; 093-300-2-888.

Як передати показання через Газмережі

Зробити це можна в Особистому кабінеті на сайті Газмережі. Якщо у вас ще немає акаунту, потрібно зареєструватися:

  • Перейдіть за посиланням.
  • Оберіть свого оператора ГРМ.
  • Вкажіть номер особового рахунку та номер телефону.
  • Дайте згоду на обробку даних та натисніть на кнопку Перейти до реєстрації.
  • Внесіть усі необхідні дані та зареєструйтесь.

Після реєстрації, увійдіть до свого особистого кабінету та передайте показники лічильника.

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Будинкові лічильники, Газ, Нафтогаз України
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