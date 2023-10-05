В’язниця чи фронт: яка відповідальність за спробу незаконного перетину кордону чоловіками

З дня початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року в Україні ввели режим воєнного стану, який передбачає низку обмежень для громадян, зокрема заборону на виїзд за кордон для чоловіків від 18 до 60 років. Виїхати може лише певна категорія чоловіків і за наявності необхідних документів.

Проте багато хто вдається до хитрощів, щоб втекти з країни й не потрапити до війська.

Факти ICTV розбиралися, яке покарання передбачене за спробу незаконного виїзду за кордон.

Зараз дивляться

Державна прикордонна служба нерідко повідомляє про ухилянтів, які іноді доволі дивними способами намагаються перетнути кордон.

Наприклад, у січні цього року поблизу українсько-угорського кордону на Закарпатті затримали трьох чоловіків, один із яких видавав себе за жінку. На затриманих склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання державного кордону України).

Також у січні прикордонники Львівського загону виявили чоловіка, який називав себе багатодітним батьком і намагався виїхати за кордон за підробленими документами. Проте прикордонникам він не зміг назвати жодної дати народження дітей, які були вказані у фальшивих документах. У цьому випадку є ознаки кримінального правопорушення за ст. 358 (підроблення документів).

У Могилів-Подільському на Вінниччині 28-річний ухилянт вдруге намагався виїхати за кордон за підробленими документами. Перші документи чоловік придбав за $3 тис., а за другі заплатив 20 тис. грн.

Яка відповідальність за спробу незаконного перетину кордону

Раніше із притягненням до відповідальності за незаконний перетин кордону було простіше, адже до 2012 року була ст. 75 Кримінального кодексу України (незаконний перетин державного кордону), наголошує адвокат Сергій Костира у коментарі Фактам ICTV.

Розслідувала факти незаконного перетину кордону за підробленими документами Служба безпеки України.

Та згодом статтю про незаконний перетин державного кордону декриміналізували. У Кримінальному кодексі залишили статтю 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Але зазвичай ніхто нікого не саджає, адже це не особливо тяжкий злочин, говорить Сергій Костира.

В Україні є адміністративна відповідальність за незаконний перетин кордону, але термін давності до притягнення до відповідальності всього шість місяців.

– Якщо людина виїхала за кордон незаконно і перебувала там шість місяців і один день, то притягнути таку особу до адмінвідповідальності не можна. І цим зараз користуються ухилянти, які втекли в першу хвилю мобілізації. Тому вони так легко повертаються до України. Вони знають, що їм нічого не буде, – наголошує адвокат.

За його словами, за негласною домовленістю між правоохоронними органами України, якщо прикордонники виявляють ухилянта, який хоче повернутися, то на місце одразу приїжджають представники ТЦК (територіального центру комплектування) і далі такому чоловіку організовують медкомісію і потім відправляють на військове навчання, а далі на фронт.

Кримінальна відповідальність

Спроба перетину кордону за підробленими документами (ст. 358): тут може бути підроблений паспорт, фіктивні довідки лікарських комісій, довідки про багатодітність, про визнання непридатним тощо. За це передбачається штраф до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів або арешт до шести місяців, або обмеження волі до двох років.

Пропозиція хабаря (ст. 369): карається штрафом від 1 тис. до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Варто зазначити, що відповідальність настає саме за пропозицію дати хабаря і не залежить від того, вдалося виїхати за кордон чи ні.

У такому випадку прикордонник, який отримав від ухилянта пропозицію хабаря, має викликати на місце поліцію, Державне бюро розслідувань та затримати таку особу.

– Якщо особу притягнули до кримінальної відповідальності й вона відбуває умовний термін покарання або будь-який термін, то таку людину мобілізувати не можна, – наголошує Сергій Костира.

Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336). Якщо правоохоронці нададуть суду вагомі висновки, що чоловік незаконно перейшов кордон саме з метою втекти від мобілізації, то такому ухилянту суд може призначити ув’язнення на строк від трьох до п’яти років.

За словами адвоката Сергія Костири, на жаль, на Закарпатті досить поширений бізнес організації незаконного переправлення через кордон, хоча правоохоронці з цим борються. Якщо разом з ухилянтами, яким світить адміністративна відповідальність, ловлять і організаторів незаконного перетину кордону, то вже їм світить ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років).



Які зміни до Кримінального кодексу пропонує Верховна Рада

Так, у Верховній Раді ще минулого року зареєстрували законопроєкт №7268 про зміни щодо відповідальності за незаконне перетинання держаного кордону під час дії воєнного стану. Документ пропонує замість адміністративного штрафу застосовувати позбавлення волі строком від трьох до п’яти років. Та з 11 квітня 2022 року законопроєкт перебуває на розгляді.

Ще одним законопроєктом №7265 пропонувалося внести зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за неповернення до України після введення воєнного стану. За таке правопорушення передбачалося б позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років. Проте документ відправили на доопрацювання та згодом зняли з розгляду.

Зауважимо, що держава продовжує активно працювати над процедурою повернення в Україну чоловіків, які незаконно виїхали, та притягнення їх до відповідальності.

Раніше Факти ICTV розповідали, як можна перевірити, чи має певна особа заборону на виїзд за кордон.

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