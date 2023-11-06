Кого можуть мобілізувати лише за власним бажанням і добровільною згодою

В Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан, під час якого всі чоловіки 18-60 років можуть бути призвані до війська. Однак деякі громадяни можуть бути мобілізовані лише добровільно.

Хто підлягає мобілізації в Україні

Військовозобов’язані громадяни України віком від 18 до 60 років можуть бути мобілізовані, якщо вони визнані придатними до військової служби та не мають відстрочки.

Згідно зі ст. 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, для низки категорій військовозобов’язаних передбачено можливість отримати відстрочку від мобілізації незалежно від того, чи визнано їх придатними до військової служби. Відстрочка потребує обов’язкового підтвердження в ТЦК. Такі військовозобов’язані можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням.

Зараз дивляться

Кого можуть мобілізувати тільки добровільно

Існують категорії військовозобов’язаних, які претендують на відтермінування від мобілізації та можуть бути призвані лише за власним бажанням. До них належать ті, хто:

має інвалідність будь-якої з трьох груп;

виховує самостійно неповнолітніх дітей;

утримує щонайменше трьох дітей віком до 18 років;

має бронь на мобілізаційний період у порядку, встановленому українським урядом;

виховує неповнолітню дитину з інвалідністю;

є близьким родичем тих, хто загинув або зник безвісти внаслідок воєнних дій, пов’язаних із повномасштабним вторгненням РФ;

виховує дитину віком до 18 років із важким хронічним захворюванням;

опікується людиною з інвалідністю, яка є недієздатною та/або потребує постійного догляду (якщо немає інших людей, які можуть здійснювати такий догляд);

здійснює постійний догляд за хворим чоловіком, дружиною, дитиною або одним із батьків;

доглядає за дитиною віком від 18 років, яка має інвалідність I або II групи;

виховує неповнолітніх прийомних дітей;

здійснює постійний догляд за чоловіком/дружиною та/або когось із батьків, які мають інвалідність I або II групи (якщо немає інших людей, які можуть здійснювати такий догляд);

є близьким родичем тих, хто загинув або зник безвісти внаслідок воєнних дій, пов’язаних із проведенням АТО.

До останньої категорії входять родичі військовослужбовців і працівників підприємств або установ, які безпосередньо брали участь або залучалися до забезпечення проведення АТО.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.