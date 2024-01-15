Температурні гойдалки зі снігом та дощем: чого чекати від погоди протягом тижня

Протягом тижня, з 16 до 19 січня, в Україні спостерігатимуться погодні гойдалки, пов’язані з динамічними синоптичними процесами – чергуванням сонячної та хмарної погоди, часом з опадами, а також коливаннями температурних показників.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

Прогноз погоди в Україні на 16-19 січня

У вівторок, 16 січня, у більшості областей очікується сніг, мокрий сніг, на Півдні та Сході – дощ, у центральних областях – місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.

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Вночі у західних та більшості північних областей -3…-8, вдень -1…-6.

На решті території: вночі від -3 до +2, а вдень +1…+6 градусів тепла.

У середу, 17 січня, на територію України впливатиме поле підвищеного тиску з Центральної Європи, яке забезпечить погоду без опадів.

Ймовірне зниження температури вночі до -4…-11, а вдень – від -1 до +6.

У четвер, 18 січня, знову очікується надходження атмосферних фронтів із Заходу. Тому буде хмарно, вночі сніг та мокрий сніг, вдень дощ.

Температура повітря буде приблизно такою, як і напередодні.

У п’ятницю, 19 січня, атмосферні фронти зміщатимуться у східному напрямку і опади поступово припинятимуться по всій території України.

На Півдні країни вночі, а вдень і на Сході, +1…-6, вдень +6…+12.

На решті території вночі та вдень – від -3 до +3, у західних областях вночі -1…-6 градусів.

Джерело : Укргідрометцентр

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